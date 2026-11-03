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Mundo
03 de noviembre de 2026 - 08:30

China pide a sectores ganadero, agrícola y energético prepararse ante fenómeno de El Niño

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Pekín, 3 nov (EFE).- China advirtió este martes de que el fenómeno de El Niño, que ya afecta a países de Suramérica, tendrá un "impacto significativo" en su clima este invierno y la próxima primavera, por lo que pidió reforzar las medidas de protección a los sectores agrícola, ganadero y energético.

Por EFE
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La subdirectora del Centro Nacional del Clima, Gao Rong, señaló hoy en rueda de prensa que este episodio se había convertido en octubre en "el más intenso jamás registrado" y que se espera que alcance su punto máximo a finales de otoño, informó el diario China Daily.

También indicó que es probable que durante el invierno sucedan "bruscos cambios de temperatura" y que, a pesar de las perspectivas muestran temperaturas más cálidas que la media estacional, habrá olas de frío "con una frecuencia algo mayor a la habitual".

El norte de China afronta un riesgo elevado de descensos bruscos de temperatura y fuertes nevadas, mientras que las regiones del sur del país podrían registrar episodios más frecuentes de bajas temperaturas, lluvia, nieve y lluvia helada.

Gao instó a los productores agrícolas y ganaderos a reforzar las medidas de protección de las instalaciones y el ganado frente al frío y los fuertes vientos, y a las autoridades de transporte, energía y electricidad a preparar planes de respuesta de emergencia ante desastres relacionados con bajas temperaturas, lluvia y nieve.

El actual episodio del fenómeno climático de El Niño ha comenzado ya a golpear a Ecuador y Perú con las primeras lluvias torrenciales, que se volvieron más extensas este domingo y provocaron inundaciones en ciudades de ambos países.

En Bolivia llevó a que el presidente Rodrigo Paz declarase este sábado la "emergencia nacional" para habilitar recursos "económicos y humanos" para hacer frente a un fenómeno que tendrá "golpes muy duros" con sequía e inundaciones.

El Niño consiste en un calentamiento de la temperatura del mar por encima de lo normal en el Pacífico ecuatorial y el debilitamiento de los vientos alisios, lo que se manifiesta con alteraciones en la atmósfera que ocasionan sequías o fuertes lluvias seguidas de inundaciones.

El actual episodio ha sido pronosticado por las Naciones Unidas como un caso "sin precedentes", con posibilidades de ser más intenso que los vividos en 1982-1983, 1997-1998 y 2016-2017, debido a que la temperatura del Pacífico Este Tropical se encuentra a unos 5 grados centígrados por encima de sus valores promedio para esta época del año.

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