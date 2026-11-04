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Mundo
04 de noviembre de 2026 - 06:37

Las opciones de un Trump en minoría para el resto de su mandato

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos.
Donald Trump, presidente de los Estados Unidos.194101+0000 FINN GOMEZ

Donald Trump adoptó un tono sorprendentemente conciliador después de que la victoria demócrata en las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos lo dejara en una posición debilitada. Pero es imposible saber cuánto durará esa actitud.

Por ABC Color
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Desde reanudar la campaña militar contra Irán hasta vetar la legislación demócrata, el volátil octogenario aún podría utilizar los poderes que le quedan para recobrar protagonismo en sus dos últimos años de mandato.

“Cada vez que Trump se ve acorralado, alza más la voz y sale a pelear”, comentó a la AFP Peter Loge, director de la Escuela de Medios y Asuntos Públicos de la Universidad George Washington.

Trump felicitó el martes a los demócratas y afirmó que está dispuesto a trabajar con ellos. Podría tener que hacerlo, sobre todo si los republicanos se vuelcan en su contra tras una derrota que muchos de ellos atribuyen a la guerra en Irán.

Pero al mismo tiempo, Trump ha alardeado de su poder de veto sobre cualquier legislación demócrata que tenga que validar.

Lea más: Histórica ola demócrata arrebata el Congreso a Trump y a los republicanos

Diversos medios informaron de que el gobierno de Trump planea utilizar órdenes ejecutivas para impulsar políticas migratorias duras, como lo hizo en los primeros 100 días de su segundo mandato.

Trump, la primera persona con una condena penal en ganar una elección presidencial, ha dicho que hará frente a cualquier investigación de los demócratas.

Irán

Una caricatura del presidente estadounidense Donald Trump durante una manifestación este miércoles en Teherán, Irán.
Una caricatura del presidente estadounidense Donald Trump durante una manifestación este miércoles en Teherán, Irán.

La política exterior es una de las áreas en las que un presidente al final de su mandato aún tiene amplias facultades.

Trump podría reanudar los ataques contra Irán, aunque el martes indicó que aún busca un acuerdo para poner fin al conflicto que lanzó en febrero junto con Israel.

Lea más: Los hitos electorales en EEUU: Del primer senador musulmán al giro latino en Texas

“De lo contrario, simplemente terminaré el trabajo”, declaró a Fox News.

“No creo que quiera que su legado sea el de un belicista. Quiere que su legado sea dejar a Estados Unidos más fuerte”, comentó a la AFP Ryan Hass, de la Brookings Institution.

Trump también descartó especulaciones sobre una destitución del secretario de Defensa, Pete Hegseth, si se perpetúa la guerra en Irán.

Alto el fuego en Ucrania

Trump ha deseado ser visto como un pacificador, y podría presionar a Ucrania para que acepte algún tipo de entendimiento con Rusia. La próxima semana están previstas conversaciones trilaterales en Abu Dabi.

Pero la influencia de Trump frente a gobernantes como el chino Xi Jinping y el ruso Vladimir Putin podría verse debilitada con la derrota electoral de este martes.

Lea más: China dice estar en contacto con EE.UU. y Rusia para reunión de presidentes

El golpe electoral ocurre menos de dos semanas antes de que los tres líderes se reúnan previsiblemente en una cumbre en Shenzhen, China.

Monumentos a sí mismo

Trump, un magnate de la construcción, podría también alejarse de la confrontación para centrarse en su tema favorito: dejar un legado físico en Washington.

En su discurso final antes de la votación, Trump apenas habló de política, y en su lugar se centró en la renovación del estanque reflectante del Monumento a Lincoln y otros planes para embellecer la capital.

Su proyecto estrella es el gigantesco salón de fiestas valorado en 400 millones de dólares que está construyendo en la Casa Blanca, y que espera terminar a finales de 2028, antes de dejar el cargo.

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