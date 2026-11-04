China dice estar en contacto con EE.UU. y Rusia para reunión de presidentes

“China está en comunicación con las partes pertinentes sobre una reunión entre los jefes de Estado de China, Rusia y Estados Unidos”, declaró la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Mao Ning, en una rueda de prensa donde se le preguntó sobre a posibilidad de una cumbre trilateral al margen de la reunión de APEC del 18 y 19 de noviembre.

El Kremlin afirmó el 21 de octubre que la reunión entre el presidente chino Xi Jinping y sus homólogos estadounidense y ruso, Donald Trump y Vladimir Putin —que sería la primera de este tipo— estaba “en preparación”.

Xi, de 73 años, y Trump, de 80, ya se han reunido dos veces este año —la más reciente en septiembre cuando el líder chino visitó la Casa Blanca— y está previsto que vuelvan a encontrarse en una cumbre del G20 en Miami en diciembre.

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Ambos líderes prometieron prolongar la tregua comercial que acordaron en octubre de 2025, y estudiar recortes arancelarios sobre 30.000 millones de dólares en bienes de cada lado.

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Trump se reunió por última vez en persona con Putin, de 74 años, en Alaska en agosto de 2025.

Xi y Putin se han reunido decenas de veces, la más reciente en mayo, cuando el líder ruso visitó Pekín.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, advirtió el mes pasado de que una cumbre trilateral podría ofrecer una plataforma para redistribuir áreas de influencia, similar a lo que ocurrió tras la Segunda Guerra Mundial.

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“Realmente no queremos que esto se convierta en ‘Yalta 2, 3, 4’, con una redistribución de influencia”, indicó en referencia a la cumbre de 1945 entre los gobernantes soviético, británico y estadounidense que dividió el mapa global tras la Segunda Guerra Mundial.

“Rusia quiere esta reunión más que nadie”, afirmó Zelenski, advirtiendo contra toda posibilidad de darle a Moscú “otra gran ventaja diplomática”.