Bloqueos estudiantiles lanzan jornada de huelga y protestas masivas en Francia

“Seguimos con el movimiento porque no nos escuchan. Estamos aquí para intentar cambiar las cosas”, aseguró a AFP Luce, de 15 años, en Estrasburgo.

Los estudiantes iniciaron sus protestas a mediados de septiembre y, pese a algunas respuestas del gobierno a sus reclamos, como modificar el sistema de admisión a la universidad, mantienen la movilización al considerarlas insuficientes.

En París, las fuerzas de seguridad impidieron el bloqueo de centros educativos en varios puntos de la capital e incluso lanzaron gases lacrimógenos para dispersar a los jóvenes manifestantes.

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Además de los estudiantes, a la movilización sindical deben unirse este jueves los chalecos amarillos, que relanzaron en octubre sus protestas contra el costo de la vida, e incluso agricultores de la organización Confederación Campesina.

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“Bonita movilización”

Las manifestaciones, algunas marcadas por disturbios y saqueos como la del 17 de octubre, están sacudiendo los últimos meses de la presidencia del centroderechista Emmanuel Macron, quien debe abandonar el poder en mayo.

Macron “termina su mandato como ha gobernado: solo contra todos”, aseguró en la cadena Public Sénat la líder ecologista, Marine Tondelier, para quien el gobierno tendrá “complicado” responder a una “convergencia de luchas”.

“Va a ser una bonita movilización”, anticipó el jueves la líder del sindicato CFDT, Marylise Léon, quien la comparó con las manifestaciones masivas en 2023 contra el retraso de la edad de jubilación de 62 a 64 años impuesto por Macron.

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En algunos días se alcanzaron entonces cerca de 1,3 millones de manifestantes, según las autoridades, pero este jueves se prevén entre 500.000 y 700.000 personas fuera de París, y entre 40.000 y 80.000 en la capital.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, anunció la movilización de 70.000 policías y gendarmes, prometiendo “una respuesta extremadamente firme” ante posibles desórdenes.

“Es normal que haya huelga”

“No vamos a poner fin a las manifestaciones con medidas de seguridad, sino respondiendo a las reivindicaciones”, criticó en la cadena LCI Sophie Binet, líder del sindicato CGT, que cifró en 260 las manifestaciones previstas en Francia.

Los sindicatos piden una revalorización del salario mínimo interprofesional, un aumento del conjunto de los salarios, más justicia fiscal y la preservación de los servicios públicos.

Entre la subida de los precios de los combustibles y el fuerte ajuste fiscal que quiere el gobierno en los presupuestos de 2027, el poder adquisitivo está en el centro del creciente malestar social.

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Una de cada dos personas declara que le resulta difícil salir adelante con los recursos de su hogar, según el barómetro publicado el miércoles por varias organizaciones, entre ellas la CFDT.

“Es normal que haya huelga, tiene que haber huelga”, dijo Jeanne, una psicóloga, que debe esperar cuatro horas en una estación de trenes de París para tomar su tren a Tours después que el suyo fuera anulado por la movilización.

“Giro autoritario”

El gobierno también está bajo presión por su gestión de las protestas.

Para evitar que se repitan las escenas de caos del 17 de octubre, que dieron la vuelta al mundo, aumentó los efectivos policiales e incluso prohibió manifestar por los centros de las ciudades.

Asociaciones de jueces, de abogados, sindicatos y organizaciones de defensa de derechos humanos denunciaron un “giro autoritario” que, según ellos, pervierte el estado de derecho para acallar “toda voz discordante”.

La indignación debería seguir manifestándose más allá del jueves: los chalecos amarillos llamaron a una concentración el sábado en la plaza de la Concordia en París, pese a que está prohibida.

Y, junto con sindicatos y asociaciones por el derecho a la vivienda de Italia, Portugal, España, Bélgica, Grecia y Reino Unido, también convocaron “manifestaciones coordinadas” contra el costo de la vida a finales de noviembre.

Estudiantes de secundaria, universitarios y profesores también volvieron a salir a las calles este jueves en Grecia para reclamar más recursos para la educación, en un momento en que la juventud se moviliza en Europa.