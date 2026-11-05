Petro señala a Santiago Peña de haber "quebrado" a Paraguay por la crisis de Ueno bank

"Ha quebrado a Paraguay", escribió Petro en X refiriéndose a Peña de quien dijo además es "el primer presidente de la extrema derecha" en caer en América Latina.

A juicio de Petro, el ahora exgobernante paraguayo "convirtió su banco privado en depósito de ahorros de las jubilaciones y el presupuesto y quebró".

Además, el expresidente colombiano (2022-2026) señaló que el programa económico desarrollado por Peña en Paraguay es el mismo "que se incrementó en Argentina" y ahora, agrega, "se incrementa en Colombia" de la mano del presidente Abelardo de la Espriella.

Peña renunció este jueves, poco antes de ser sometido a un juicio político en el Congreso, en medio de la tormenta desatada en el país por la intervención de Ueno bank, una entidad privada a la que fue vinculado y que durante su gestión recibió millonarios recursos de entidades públicas.

Horas después de la renuncia, la Cámara de Diputados de Paraguay aprobó por unanimidad la acusación para someter a juicio político a Peña, aunque el proceso aún debe recibir el aval del Senado, que actúa como juez.

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Los 78 diputados presentes en la sesión aprobaron la acusación contra Peña, a quien responsabilizan de "un grave y sistemático mal desempeño de sus funciones", y remitieron el expediente al Senado para que decida sobre el proceso.

El Banco Central del Paraguay (BCP) ordenó el martes un proceso de resolución o cierre de Ueno bank, una entidad que durante la gestión de Peña recibió millonarios recursos de entidades públicas.