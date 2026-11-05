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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 19:35

Rodrigo Paz dice que debe prevalecer "institucionalidad" en Paraguay tras renuncia de Peña

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La Paz, 5 nov (EFE).- El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, expresó este jueves su "respeto por la soberanía" de Paraguay y afirmó que en ese país debe prevalecer la "institucionalidad", tras la renuncia del mandatario Santiago Peña en medio de la crisis desatada por la intervención del Ueno bank.

Por EFE
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En un mensaje en X, Paz sostuvo que "Bolivia reafirma su respeto por la soberanía" de Paraguay y de "sus instituciones democráticas, pero sobre todo el profundo afecto por su pueblo".

"En momentos importantes para la vida de una nación, el respeto a la Constitución y la institucionalidad deben prevalecer ante todo", afirmó el gobernante boliviano, quien se encuentra en España con motivo de la XXX Cumbre Iberoamericana.

Paz manifestó su "respaldo" al "pueblo hermano de Paraguay" y su "compromiso de seguir construyendo una región de paz, estabilidad y colaboración".

Peña quedó envuelto en la crisis que estalló ante la intervención el martes de Ueno bank, una entidad privada a la que se le vincula y que durante su mandato recibió millonarios recursos de organismos como el Instituto de Previsión Social (IPS), que maneja las pensiones de la mayoría de los trabajadores del país.

El Banco Central del Paraguay detectó que el índice de solvencia de Ueno, con 2,9 millones de clientes en un país de 6,1 millones de habitantes, había caído por debajo del 50 % del mínimo exigido.

A raíz del procedimiento de intervención, los fondos de miles de clientes -en su mayoría personas del común y entes del sector público— han quedado congelados en el extinto banco, pero también el patrocinio para equipos de fútbol local, la selección paraguaya y hasta de eventos como la etapa en el país del Mundial de Rally.

La Fiscalía paraguaya anunció este jueves que incluirá a Peña en las investigaciones de tres causas penales abiertas sobre el caso del citado banco.

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