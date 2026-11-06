Estados Unidos pide mantener la paz y respetar instituciones en Paraguay

En un mensaje difundido en X, la Embajada de Washington en Asunción indicó que su país "expresa su solidaridad con el pueblo paraguayo durante la situación que atraviesa en este momento".

"Alentamos, como amigo y aliado del Paraguay, a que las autoridades y el pueblo paraguayo mantengan la paz y respeten sus instituciones democráticas", concluyó el breve mensaje.

Santiago Peña permanece formalmente en la Presidencia de Paraguay, ya que legisladores oficialistas dejaron sin cuórum la sesión conjunta convocada para votar su renuncia y así poder activar el mecanismo de sucesión tras declarar la vacancia del cargo.

Si fuera destituido por el Parlamento, Peña perdería los fueros de senador vitalicio, que conservaría con la renuncia.

Paraguay atraviesa por una crisis política después de que el Banco Central (BCP) ordenó un proceso de resolución o cierre de Ueno bank, una institución que durante la gestión de Peña recibió millonarios recursos de entidades públicas.

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El BCP detectó que el índice de solvencia del banco, que controlaba los recursos de más de 2,9 millones de clientes, había caído por debajo del 50 % del mínimo exigido, "como consecuencia de ajustes realizados a sus estados financieros durante el proceso de regularización".

A raíz del procedimiento de resolución o disolución, los fondos de miles de clientes, en su mayoría personas del común y de entidades del Estado con millonarias inversiones en Ueno quedaron congelados.

El extinto banco, uno de los más populares en este país de 6,1 millones de habitantes, patrocinaba equipos de fútbol local, a la selección de Paraguay y hasta eventos como la etapa en el país del Mundial de Rally.