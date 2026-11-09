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Mundo
09 de noviembre de 2026 - 15:10

Al menos 21 muertos por un choque entre un camión y un autobús en el sur de Tanzania

Imagen sin descripción

Nairobi, 9 nov (EFE).- Al menos 21 personas murieron y otras cinco resultaron heridas este lunes al chocar de frente un autobús de pasajeros contra un camión en la carretera Iringa-Njombe, en el sur de Tanzania.

Por EFE
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Según informó la Policía Regional de Iringa en un comunicado, entre los fallecidos se encuentran diez hombres, nueve mujeres y dos niños de entre tres y cinco años.

El accidente ocurrió alrededor de las 07.00 hora local (04.00 GMT), cuando un bus marca Mitsubishi Fuso, que viajaba de la localidad de Wasa hacia el municipio de Iringa, colisionó de frente contra un camión de carga modelo Scania , de la compañía de logística Overland con destino hacia la República Democrática del Congo (RDC), que venía en sentido contrario.

El conductor del autobús murió en el acto y los cuerpos de los fallecidos fueron llevados al Hospital Regional de Referencia de Iringa para su identificación.

Aunque las autoridades indicaron que la investigación sobre accidente continúa en curso, señalaron que los hallazgos iniciales apuntan que un posible fallo en el sistema de frenos del autobús pudo haber provocado que el conductor perdiera el control del vehículo.

Por su parte, la presidenta de Tanzania, Samia Suluhu Hassan, lamentó la tragedia y expresó sus condolencias a las familias de los afectados a través de su cuenta en la red social X.

“He recibido con profunda pena la noticia de la muerte de 21 de nuestros hermanos y hermanas en un accidente de tráfico (…). Expreso mis condolencias (...) a las familias, allegados y amigos de todos los fallecidos, así como a todos los tanzanos afectados por esta tragedia”, escribió la mandataria.

Los accidentes de tráfico son frecuentes en Tanzania y en otros muchos países africanos debido al mal estado de los vehículos y las carreteras.

Este último incidente se produce un mes después de otro accidente de tráfico en Tanzania en el que 28 personas fallecieron al chocar otro autobús de pasajeros y un camión cargado de madera en la carretera que une Morogoro con Dar es-Salam.

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