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Mundo
09 de noviembre de 2026 - 14:00

Autoridades decomisan cerca de media tonelada de cocaína en un camión en norte de Ecuador

Imagen sin descripción

Quito, 9 nov (EFE).- La Policía ecuatoriana decomisó cerca de media tonelada de clorhidrato de cocaína oculta en un camión en la provincia de Imbabura, situada al norte del país andino, informó este lunes el ministro del Interior, John Reimberg.

Por EFE
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El decomiso se realizó durante un operativo en el sector de Ambuquí, donde hallaron un camión en el que encontraron 450 paquetes de droga, "que equivale a casi media tonelada", indicó el alto funcionario.

Reimberg señaló que en el mercado de Estados Unidos, la droga incautada está valorada en dieciocho millones de dólares.

El jefe cartera agregó que en el operativo se detuvo al conductor del camión, un hombre de 28 años de edad, quien será puesto a órdenes de la justicia.

Ecuador está considerado como el tercer país del mundo que más drogas decomisa, después de Colombia y Estados Unidos, con doscientas toneladas anuales en 2021 y un récord histórico de cerca de trescientas toneladas en 2024.

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, y con varios puertos en sus costas, como el de Guayaquil, y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige en su mayoría a Europa y Norteamérica.

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