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Mundo
09 de noviembre de 2026 - 12:40

Botsuana restituirá 52.000 kilómetros cuadrados de tierra a pueblos indígenas

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Nairobi, 9 nov (EFE).- El presidente de Botsuana, Duma Boko, anunció este lunes que restituirá 52.000 kilómetros cuadrados de terreno a los pueblos indígenas, lo que se corresponde con el 8,93 % de los 581.730 kilómetros cuadrados de extensión del país.

Por EFE
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"Esta restitución supondrá la devolución de las tierras ancestrales en la Reserva de Caza del Kalahari Central, que abarcan 52.000 kilómetros cuadrados, constituyendo la mayor restitución estructurada de derechos sobre la tierra a una población indígena dentro de un área protegida en el continente", declaró Boko ante el Parlamento durante su tercer discurso sobre el estado la nación.

"Se trata de transformar los derechos humanos de una formulación textual en una realidad vivida y cotidiana para la gente común", subrayó el jefe de Estado.

La decisión llega tras el establecimiento el pasado febrero de un comité interministerial para examinar "de manera integral" los derechos humanos, las condiciones de vida y los desafíos históricos a los que se enfrentan las comunidades indígenas de Botsuana.

Tras recibir un informe del comité, el Gobierno decidió entonces "convertir" los derechos humanos en una "realidad cotidiana" para estos pueblos.

La reserva de Caza del Kalahari Central, una de las más grandes de todo el mundo, se creó en 1961 con el objetivo de proteger la vida silvestre y proporcionar un santuario para comunidades locales como los bosquimanos, cuya actividad se basa principalmente en la caza.

A partir de la década de 1990, las autoridades del país han reubicado fuera de la reserva a los bosquimanos e incluso han llegado a arrestar y torturar a miembros de esta comunidad, según denuncia la ONG Survival International.

Estas expulsiones fueron justificadas por la "caza furtiva" que ejercían los bosquimanos para obtener su alimento, por lo que esta tribu ha mantenido una larga batalla legal contra el Gobierno por el acceso a sus tierras ancestrales.

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