ABC
9 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
Periodísticamente
ABC Cardinal AM de 14:00 a 15:59
Escuchar ABC AM
Vitaminas
ABC FM 15:00 a 17:59
Escuchar ABC FM
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
28º
Ahora
ver más
28º
Ahora
HOY
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
31º
undefined 2026-11-11
Min
19º
Máx
25º
undefined 2026-11-12
Min
18º
Máx
33º
undefined 2026-11-13
Min
22º
Máx
36º
undefined 2026-11-14
Min
23º
Máx
34º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.980
Venta
6.460
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Mundo
09 de noviembre de 2026 - 15:35

Camioneros bloquean varias rutas en el sur de Chile, en rechazo al aumento de combustibles

Imagen sin descripción

Santiago de Chile, 9 nov (EFE).- Diferentes gremios de camioneros y transportistas independientes iniciaron este lunes bloqueos intermitentes en distintas rutas del sur de Chile, en protesta por el aumento del precio de los combustibles y que denuncian está generando pérdidas en el sector.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

En localidades del sur como Victoria, Osorno, Curicó y Los Ángeles, autopistas estratégicas como la Ruta 5 -la principal de Chile y tramo de la Carretera Panamericana- amanecieron esta mañana con camiones estacionados en sus vías y con parabrisas pintados bajo la consigna "No más alza al combustible".

La subida del diésel afecta directamente al sector del transporte de carga, clave en la cadena de abastecimiento nacional, que paga un valor promedio de 1,59 dólares (1.558 pesos chilenos) por litro.

"Esta es una situación que aqueja a los camioneros pequeños y medianos, que son el 90%, que están hoy día quebrados, con la incertidumbre de poder sacar adelante a sus familias y educar a sus hijos. Esta es una situación compleja que hemos manifestado desde marzo", explicó -desde uno de los puntos de movilización- el vocero de la Confederación de Camioneros Centro-Sur, Freddy Martínez.

En cuanto a las exigencias específicas, el portavoz detalló que el gremio le pide al gobierno congelar el combustible por alrededor de cuatro meses "para poder tener certeza de que la gente pueda proyectar su flete y su trabajo en las temporadas de cosecha. Vienen las exportaciones y con un petróleo que sube cada veintiún días no podemos fijar ninguna tarifa y eso nos trae angustia económica".

Excusado en la crisis internacional del precio de los combustibles, el gobierno de José Antonio Kast decretó a mediados de marzo pasado una histórica alza con la que la gasolina aumentó un 32% y el diésel un 62%, luego de que el Gobierno modificó el Mecanismo de los Combustibles (MEPCO) por el alto costo que representaba para el Estado.

Martínez señaló que desde esa alza de marzo se ha producido un aumento cercano a setecientos pesos (0,72 dólares al cambio actual) y, desde la perspectiva del gremio, el Gobierno no debería tributar por ese monto a través del IVA o el Impuesto Específico a los Combustibles (IEC).

"Esa rebaja tiene que ser retroactiva y tiene que ser rápido porque si nosotros logramos que no se tribute por esto, vamos a tener una holgura, un oxígeno para seguir circulando", concluyó el vocero.

Además de las manifestaciones que iniciaron este lunes, la Confederación de Transportistas Fuerza Norte convocó a un paro indefinido a nivel nacional a partir del martes 10 de noviembre, apoyados por las organizaciones de la zona centro-sur.

Entre tanto, la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC) y la Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC), los dos principales gremios del país, no se han sumado a la convocatoria, pero se reunirán este miércoles en una asamblea general de socios para evaluar la situación de las alzas del diésel.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
¿Detonarán la bóveda o llevarán a Santi Peña para abrirla? Las opciones de la Fiscalía
Ver más
02
Policiales
Video: buscan abrir bóveda de la mansión de Santi Peña en San Bernardino
Ver más
03
Nacionales
Tras el caso de la mansión de Peña, pedirán informes a la Municipalidad de San Bernardino
Ver más
04
Economía
¿Quien es Jorge Schreiner? El propuesto por Pedro Alliana para presidir el Banco Central del Paraguay
Ver más
05
Economía
Alliana propone a Jorge Schreiner para presidir el Banco Central del Paraguay
Ver más

Te puede interesar