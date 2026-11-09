ABC
9 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 19:00:00 a 19:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo 2da edición
ABC Cardinal AM de 19:00 a 19:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 19:00:00 a 19:59:00
Ver ABC TV
26º
Ahora
ver más
26º
Ahora
HOY
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
31º
undefined 2026-11-11
Min
19º
Máx
25º
undefined 2026-11-12
Min
18º
Máx
33º
undefined 2026-11-13
Min
22º
Máx
36º
undefined 2026-11-14
Min
23º
Máx
34º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.980
Venta
6.460
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Mundo
09 de noviembre de 2026 - 18:05

Canciller paraguayo descarta que la crisis de Ueno bank haya afectado al resto del sistema

Imagen sin descripción

Asunción, 9 nov (EFE).- El canciller de Paraguay, Rubén Ramírez, descartó este lunes que la crisis de Ueno bank, intervenido por problemas de insolvencia, haya afectado al resto del sistema financiero, y defendió el proceso político que se puso en marcha tras la destitución del ahora expresidente Santiago Peña y la juramentación como nuevo gobernante de Pedro Alliana, hasta entonces vicepresidente.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

"De acuerdo con los informes del Banco Central del Paraguay, se trató de una situación particular de la entidad, no de una condición generalizada en el sistema financiero local", declaró Ramírez, quien esta jornada se reunió con el cuerpo diplomático acreditado en el país.

El titular de Exteriores detalló las medidas adoptadas por las autoridades desde que el Banco Central ordenó el proceso de resolución de la entidad financiera. Ueno bank ha sido vinculado con Peña, lo que le valió la destitución en un juicio político y una acusación dentro de la investigación penal abierta a raíz de la caída del banco.

"Todas estas actuaciones se llevaron adelante observando rigurosamente las normas constitucionales y el debido proceso, incluido el derecho a la defensa", puntualizó el titular de Exteriores.

En ese sentido, indicó que "si bien las investigaciones judiciales y los procedimientos de reparación financiera continúan, la respuesta institucional ha demostrado que en el Paraguay rige la ley".

El sábado, en el primer día de la gestión de Alliana, su Ejecutivo aseguró, en un comunicado difundido por la Cancillería, que el país salió "fortalecido de esta crisis puntual".

Paraguay entró en crisis después de que el Banco Central (BCP) ordenara el pasado martes un procedimiento de resolución o disolución de Ueno, una institución con 2,94 millones de clientes que recibió durante el mandato de Peña millonarios fondos de entidades públicas.

La caída en desgracia del banco dejó congelados los recursos de miles de ahorradores que denunciaron no tener acceso a sus recursos, entre ellos 32.000 jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS), una de las principales cajas de pensiones del país, además de cuentas e inversiones de instituciones del Estado.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
¿Detonarán la bóveda o llevarán a Santi Peña para abrirla? Las opciones de la Fiscalía
Ver más
02
Nacionales
Ueno Casa de Bolsa: intentan eliminar documentos relacionados a Santiago Peña
Ver más
03
Policiales
Video: buscan abrir bóveda de la mansión de Santi Peña en San Bernardino
Ver más
04
Economía
¿Quien es Jorge Schreiner? El propuesto por Pedro Alliana para presidir el Banco Central del Paraguay
Ver más
05
Política
Santiago Peña en el Regimiento Escolta: visitas, comunicaciones y esparcimiento
Ver más

Te puede interesar