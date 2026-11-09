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Mundo
09 de noviembre de 2026 - 13:05

Casa Blanca activa protocolo de seguridad por vehículo que chocó en su perímetro exterior

Imagen sin descripción

Washington, 9 nov (EFE).- El Servicio Secreto presidencial estadounidense activó este lunes un protocolo de seguridad en la Casa Blanca después de que un vehículo se estrelló en el perímetro exterior del recinto.

Por EFE
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El Servicio Secreto indicó a periodistas presentes en el exterior de la Casa Blanca que se resguardaran en la sala de prensa en torno a las 10.02 hora local (15.02 GMT) poco después de que el vehículo se estampara contra un panel de información en el parque Lafayette, que se encuentra al norte de la residencia presidencial.

En un video compartido por Martin Austermuhle, reportero del medio digital The Washington Sun, se observa el vehículo que se estrelló rodeado por agentes de la Policía Metropolitana de Washington y efectivos de la Guardia Nacional.

A continuación, los agentes abren la puerta del conductor del vehículo y extraen a la fuerza a un hombre que es reducido por varios efectivos tras un forcejeo.

A las 10.40 hora local (15.40 GMT) el vehículo aún no había sido retirado del lugar y estaba siendo escoltado por miembros de la Guardia Nacional, a los que el presidente estadounidense, Donald Trump, mantiene desplegados en Washington desde 2025 con el objetivo de apoyar a las fuerzas de seguridad locales.

Trump ha sido blanco de varios intentos de asesinato, entre ellos un episodio durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca del pasado 25 de abril, cuando un hombre armado se saltó parte del dispositivo de seguridad y obligó a evacuar al presidente; a la primera dama, Melania Trump, y a los miembros del Gabinete presentes en el evento.

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