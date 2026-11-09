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Mundo
09 de noviembre de 2026 - 16:00

Comienza polémico recuento de votos en EEUU, por escaño de la republicana Salazar en Miami

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Miami (EE.UU), 9 nov (EFE).- El condado estadounidense de Miami-Dade, en el sur de Florida, comenzó este lunes un polémico recuento de votos para definir si mantiene su escaño la congresista federal republicana, María Elvira Salazar, quien cuestionó en campaña las deportaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Por EFE
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El rival de Salazar, el demócrata Elliot Rodríguez, quien al igual que ella es un experiodista de televisión de origen cubano, presentó una demanda federal para exigir que se apartara a la supervisora de elecciones del Condado de Miami-Dade, Alina García, a la que acusó de conflicto de interés por su relación con la republicana.

El juez federal David S. Leibowitz negó este lunes la moción para remover a García del proceso, pero criticó, según medios locales, sus declaraciones citadas por el diario Miami Herald en las que dijo -la noche de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, el 3 de noviembre,- que "María Elvira es la ganadora con o sin recuento".

El recuento, que tiene como límite el próximo jueves para terminar, ocurre porque los resultados preliminares mostraron que Salazar vencía por menos de 1.100 sufragios a Rodríguez, una diferencia inferior a 0,5 puntos porcentuales, lo que activa el proceso, según la ley estatal de Florida.

La campaña de Rodríguez indicó que la hija y el yerno de García, Alyn Fernández y Robert Fernández, han trabajado a favor de Salazar, por lo que "este vínculo familiar crea un conflicto objetivo".

Salazar expresó -en un pronunciamiento- su "respaldo" al recuento, pero aseguró que Rodríguez "está actuando como alguien que se niega reconocer los resultados electorales, intentando convertir este proceso en un circo político simplemente porque no le gusta el resultado".

Aunque los demócratas ya han asegurado la mayoría de la Cámara de Representantes con más de 250 escaños, según proyecciones de medios como CNN, la contienda de Salazar capturó interés nacional porque ella acaparó los titulares con un anuncio de campaña en el que acusó a la política migratoria de Trump de ir "demasiado lejos".

El distrito 27 de Florida abarca la zona metropolitana de Miami y un 70 % de su población es latina, un grupo de votantes que se alejó de los republicanos por las deportaciones y el costo de vida, según coinciden las encuestas.

Pese a que los demócratas ganaron en estados históricamente republicanos, como Texas, Iowa, Kansas y Carolina del Sur, Florida se mantuvo como el mayor bastión del presidente Trump, pues su partido ganó todas las contiendas estatales: la del Senado, la del gobernador y la del fiscal general.

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