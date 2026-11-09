Comienzan las primeras maniobras militares de la Fuerza Multinacional para Ucrania

Según informó el ministerio de Defensa polaco, los ejercicios tienen como objetivo principal ensayar la capacidad logística de despliegue, concentración y movimiento rápido de tropas (conocido como procedimiento RSOM), así como simular tareas operativas posteriores a un conflicto bélico, tales como el soporte técnico y la reparación de equipos.

El contingente internacional, compuesto por unidades de 11 ejércitos, también busca preparar una eventual presencia militar aliada en Ucrania después de un alto el fuego o un acuerdo de paz, así como potenciar el adiestramiento de las Fuerzas Armadas ucranianas, operaciones de desminado en el mar Negro y la protección de rutas aéreas y marítimas comerciales.

Entre los once países participantes en este despliegue, que opera de forma independiente a la OTAN, están Bélgica, Estonia, España, Francia, Países Bajos, Lituania, Alemania, Polonia, Suecia, Turquía y Reino Unido.

"Con estas maniobras demostramos que estamos preparados para defendernos en todo momento. La OTAN es una alianza defensiva, pero ello implica necesariamente estar siempre listos para defenderse a sí misma y al territorio aliado", explicó el ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, ante la prensa durante la reunión del G7 en París.

En total, tomarán parte en las maniobras 2.800 militares aliados distribuidos en varios frentes, a los que se suman aproximadamente 2.000 soldados polacos dedicados a las labores de apoyo al país anfitrión.

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Francia hace la mayor aportación con unos 1.100 efectivos mientras que Reino Unido envió alrededor de 300 militares.

Las maniobras integran unidades de las fuerzas terrestres, aéreas, navales y un elemento de fuerzas espaciales.

Entre las unidades participantes destacan los cazas Eurofighter Typhoon británicos, la 7.ª Brigada del Ejército británico y buques de desminado naval, que efectuarán ejercicios cerca de Estambul.

El epicentro terrestre de las maniobras se sitúa en el Centro de Adiestramiento de Fuerzas Terrestres de Nowa Dęba (este de Polonia), a unos 100 kilómetros de la frontera ucraniana, y sus actividades se coordinarán con el Cuartel General Operativo multinacional situado en París, mientras que las actividades aéreas y navales tendrán como teatro de operaciones Rumanía y el mar Negro.

El ejercicio culminará con una jornada de exhibición militar.