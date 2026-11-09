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Mundo
09 de noviembre de 2026 - 19:15

Congresista republicano Díaz-Balart gana reelección en Miami por 2.000 votos, según medios

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Miami (EE.UU.), 9 nov (EFE).- El congresista republicano estadounidense Mario Díaz-Balart, de origen cubano, ganó su reelección en Miami por menos de 2.000 votos, con lo que permanecerá como una de las principales voces en la Cámara de Representantes que opinan sobre política de Cuba y Latinoamérica, según medios.

Por EFE
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El republicano ganó con el 49,9 % de los votos en el Distrito 26 de Florida, que incluye áreas de la zona metropolitana de Miami y del Condado de Broward, frente al 49,1 % para su rival, la demócrata Nicole Locklin, lo que representa una caída de 20 puntos frente a 2024, cuando él ganó el 70 % de los apoyos, según proyectó NBC.

Díaz-Balart es uno de los tres congresistas republicanos que representan al área metropolitana de Miami, junto a Carlos Giménez, quien ya garantizó su reelección, y María Elvira Salazar, cuya contienda aún está en un recuento porque lidera con menos del 0,5 % de los votos.

Los tres son las principales voces republicanas del Congreso que opinan en contra del gobierno en Cuba y otros mandatarios de izquierdas en Latinoamérica, pues incluso el expresidente colombiano Gustavo Petro (2022-2026) acusó a Díaz-Balart de estar detrás de un complot de Estados Unidos contra su gobierno.

Al igual que Salazar, Díaz-Balart cuestionó la política migratoria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al sostener en una entrevista con Telemundo que la respuesta del mandatario a la crisis migratoria había sido "excesiva".

La rival del republicano, Locklin, indicó el domingo que no reconocería la victoria de Díaz-Balart todavía, al denunciar que durante un momento, tras las elecciones del 3 de noviembre, el conteo la mostraba por delante, pero los números cambiaron de manera repentina en el sistema.

Aunque los demócratas ya han asegurado la mayoría de la Cámara de Representantes con más de 250 escaños, según proyecciones de medios como CNN, la contienda despierta interés nacional por las divisiones entre los latinos en Miami por las redadas migratorias y la política de presión de Trump a La Habana.

El distrito 26 abarca una zona con gran población latina, un grupo de votantes que se alejó de los republicanos por las deportaciones y el costo de vida, según coinciden las encuestas de salida.

Pese a que los demócratas ganaron en estados históricamente republicanos, como Texas, Iowa y Kansas, Florida se mantuvo como el mayor bastión del presidente Trump: el partido de derechas ganó todas las contiendas estatales, la del Senado, gobernador y el fiscal general.

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