Congresistas demócratas envían carta a Rubio para suspender asistencia militar a Ecuador

Los miembros de la Cámara de Representantes pidieron en un comunicado el pasado viernes "suspender de inmediato toda la asistencia de seguridad y la cooperación militar de Estados Unidos con la Administración de Daniel Noboa hasta que se restablezcan plenamente la Democracia y el Estado de Derecho.

Además, instaron al cese de la persecución de Luisa González, política ecuatoriana del movimiento Revolución Ciudadana, vinculado al expresidente Rafael Correa, y otras figuras y partidos de la oposición".

La reciente detención de la excandidata González más "la ofensiva contra otros funcionarios y partidos de la oposición, constituye la fase más reciente y alarmante del proceso mediante el cual el presidente Daniel Noboa y sus aliados están instaurando, de facto, un régimen de partido único en Ecuador", afirmaron en un comunicado.

Los representantes Jesús "Chuy" García, Jonathan Jackson y Greg Casar, junto con otros diez compañeros, advierten al Gobierno de Trump que "si no actúan, el Congreso utilizará los medios a su alcance para forzar un cambio de política".

Ese cambio de política incluiría "el bloqueo de la venta de armas y la suspensión de la asistencia de seguridad estadounidense a Ecuador, la prohibición del uso de fondos asignados para operaciones militares conjuntas y la investigación de la participación de Estados Unidos en abusos documentados y la búsqueda de responsabilidades".

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Los legisladores también mostraron su preocupación por el "debilitamiento del poder judicial en Ecuador" y por "un prolongado Estado de excepción bajo el cual Noboa ha invocado facultades extraordinarias, ha restringido las libertades civiles y ha vulnerado los derechos humanos, además de haber incurrido en otros abusos, tales como torturas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y abusos sexuales en prisiones para mujeres".