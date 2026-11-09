Córdoba, la segunda ciudad más poblada de Argentina, palpita la visita papal a pura fiesta

Ubicada a setecientos kilómetros al norte de Buenos Aires, Córdoba ya muestra este lunes en sus calles un movimiento inusual por la llegada de miles de peregrinos desde diversos lugares, especialmente del norte y el centro de Argentina.

A unos siete kilómetros del centro de la ciudad, la fiesta por la visita de León XIV -la primera de un pontífice a Córdoba desde la protagonizada por Juan Pablo II en 1987- empieza a tomar forma: el enorme predio de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea) acoge desde esta tarde y hasta la madrugada una vigilia previa a la misa que se celebrará este martes.

El predio de Fadea, de 107 hectáreas, fue dividido en 58 cuadrantes para distribuir a los asistentes -unos 800.000, según prevé la organización-, con espacios de circulación y sectores específicos para la atención de emergencias.

La programación musical de la vigilia de este lunes incluye artistas muy populares en Argentina, como Jairo, Jorge Rojas, Magui Olave, Q' Lokura y Facundo Toro, entre otros.

Cerca de Fadea se organizó el 'Papa Fest', otro espacio con un aforo masivo para unas 200.000 personas y pantallas gigantes.

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León XIV llegará en la mañana del martes a Córdoba en un avión de Aerolíneas Argentinas procedente de Buenos Aires y se dirigirá hasta Fadea, donde recorrerá en el papamóvil las vías creadas días atrás dentro del predio.

Después de la celebración de la misa, el sumo pontífice se desplazará a la sede del Arzobispado de Córdoba, en el centro de la ciudad, donde tiene previsto asomarse al balcón para saludar a los fieles, como lo hizo Juan Pablo II en 1987.

León XIV también tendrá en la Catedral de Córdoba un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, seminaristas, religiosos y agentes de pastoral.

Tras esta actividad, el máximo jerarca de la Iglesia católica regresará a Buenos Aires para continuar con su visita apostólica, que lo llevará el miércoles a Luján, la ciudad que acoge la basílica de la patrona de Argentina.