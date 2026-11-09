Cracovia rinde un homenaje silencioso a las víctimas del atentado

La marcha, a la que asistió también el edil de la ciudad, Łukasz Gibała, comenzó a las 20:00 horas locales (19:00 GMT) en la confluencia de la plaza Mayor con la calle Sławkowska, el escenario donde se inició el ataque, y recorrió los puntos donde cayeron abatidas las víctimas.

El presidente Nawrocki y el primer ministro Tusk firmaron un libro de condolencias dedicado a las víctimas y recorrieron el perímetro de la plaza en medio de fuertes medidas de seguridad.

Mientras los dos políticos rendían homenaje en los puntos donde murieron cuatro mujeres polacas, una austriaca y un ciudadano británico, los miles de ciudadanos que se habían congregado en la plaza desde la tarde caminaron en silencio en un ambiente de recogimiento y emoción.

Desde que se volvió a abrir al público la emblemática plaza, uno de los puntos más turísticos de toda Polonia y un lugar concurrido por turistas y vecinos, se han colocado altares con cientos de velas, ramos de flores y mensajes de condolencia dejados por la gente.

"Hoy en Cracovia estemos todos juntos", había escrito Tusk en la red social X poco antes de la concentración, en una convocatoria dirigida tanto a los ciudadanos de Cracovia como a quienes viajaron desde otras partes de Polonia para acompañar a las familias de las víctimas.

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En un momento de la marcha, el "hejnal", el trompetista que señala las horas desde la torre de la iglesia de Santa María desde hace siglos, interpretó la canción 'El sonido del silencio', de Simon y Garfunkel.

No lejos de allí, en el cruce de calles donde se produjo el enfrentamiento a tiros entre dos agentes de policía y el joven de 24 años que perpetró los ataques, aún se pueden ver los agujeros de bala en un escaparate donde la gente ha introducido flores y en la pared se podían ver dibujos infantiles.

Se han decretado dos días de luto nacional y todas las banderas del país ondean a media asta.

El ataque se produjo hacia las 15:00 horas del sábado, cuando un hombre de 24 años, identificado como Michał Oksiński, irrumpió con un vehículo en la plaza del Mercado y abrió fuego de modo indiscriminado contra los muchos transeúntes que a esa hora llenaban la plaza y contra los agentes que acudieron a detenerlo.

Tras descargar "decenas, tal vez cientos" de tiros, que además de las víctimas mortales dejaron quince heridos, el pistolero fue perseguido por un coche de policía durante unos 500 metros, durante los cuales Oksiński continuó disparando a su paso.

Finalmente, fue abatido por uno de los agentes que le persiguieron, en un dramático enfrentamiento a escasos metros en el que el agente recibió tres disparos.

La tragedia se amplió horas después, cuando Tusk informó de que en la vivienda del sospechoso, en Ostrowiec Świętokrzyski, a unos 110 kilómetros de Cracovia, habían sido hallados los cuerpos de los padres y la hermana del atacante, que fueron asesinados a tiros mientras dormían.

Aún está por aclarar si fue él mismo quien los mató antes de dirigirse a Cracovia con dos fusiles automáticos, dos pistolas, cientos de municiones y un equipo militar completo que incluía chaleco antibalas y casco de combate.

El fallecimiento del autor del tiroteo antes de que fuese interrogado hace que la investigación se centre ahora en el registro de su casa, objetos personales y dispositivos electrónicos.

Se desconocen los motivos que llevaron al joven, conocido entre sus vecinos por ser introvertido y aficionado a las armas, a cometer el crimen.