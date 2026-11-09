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Mundo
09 de noviembre de 2026 - 15:45

Cuatro presuntos disidentes de las FARC mueren en un bombardeo del Ejército de Colombia

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Bogotá, 9 nov (EFE).- Al menos cuatro presuntos miembros de una disidencia de la desmovilizada guerrilla de las FARC murieron este lunes en un bombardeo efectuado por las Fuerzas Militares colombianas en el departamento de Norte de Santander (noreste), en una operación en la que además fueron detenidos seis integrantes de ese grupo armado ilegal.

Por EFE
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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, aseguró que autorizó el bombardeo contra el Frente 33 del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), la disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que lidera alias Calarcá.

"Entre los capturados está alias Barba Chivo o Costeño, cabecilla de comisión y hombre de confianza de alias Andrey Avendaño, máximo cabecilla de la estructura 33. Este criminal llevaba cerca de 11 años delinquiendo y liderando confrontaciones armadas en Tibú", señaló el mandatario -en X-.

De la Espriella añadió que alias Barba Chivo sobrevivió al bombardeo, pero no logró escapar de la fuerza pública que lo capturó después.

"En la operación NOAH también incautamos 7 fusiles y 15 granadas para drones, y afectamos tres áreas campamentarias con capacidad para albergar aproximadamente 35 integrantes de esta organización criminal", detalló el jefe de Estado.

El presidente ordenó además "mantener la ofensiva militar" contra el EMBF, así como "golpear sus estructuras (grupos), destruir sus capacidades criminales y recuperar el control de cada territorio que pretenden someter".

El EMBF, liderado por alias Calarcá, negociaba la paz con el Gobierno de Gustavo Petro, antecesor de De la Espriella. Diálogos que el actual Ejecutivo decidió terminar.

El más reciente bombardeo de las Fuerzas Militares fue ejecutado a finales de octubre en el municipio de Nóvita, en el Chocó (oeste), contra el grupo Edwin Guzmán Martín del Clan del Golfo, que se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y es la mayor organización criminal del país.

En esa operación, siete personas murieron, entre ellas Jason Arley García, alias Álex o Canoso, identificado como el tercer jefe del grupo y "articulador de homicidios, reclutamiento de menores y minería ilegal" en el suroeste de Antioquia y el sur del Chocó.

El presidente De la Espriella advirtió entonces que su Gobierno va a "perseguir" a "narcoterroristas" para desmantelar los grupos armados ilegales que operan en el país.

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