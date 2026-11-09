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Mundo
09 de noviembre de 2026 - 23:10

Decomisan en Costa Rica 1,1 toneladas de cocaína con apoyo de un avión de Estados Unidos

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San José, 9 nov (EFE).- Las autoridades de Costa Rica decomisaron 1,1 toneladas de cocaína en una lancha en el Pacífico que estaba tripulada por dos colombianos y un ecuatoriano, quienes quedaron detenidos por cargos de tráfico internacional de drogas.

Por EFE
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El Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica detalló este lunes que la embarcación fue interceptada la noche del domingo a 41 millas náuticas de Sierpe, provincia de Puntarenas (sur), con el apoyo de un avión de Estados Unidos en el marco de un convenio de vigilancia conjunta en los océanos.

Tras la revisión de la embarcación, los agentes antidrogas contabilizaron un total de 1.140 paquetes de cocaína de aproximadamente un kilo cada uno.

"Como resultado del operativo, fueron detenidos sus tres tripulantes: un ecuatoriano de apellidos Reina Arias, de 38 años, y dos colombianos de apellidos Perlaza Hurtado, de 52 años, y González Orobio, de 55 años, este último identificado como el capitán de la embarcación", detalló el Ministerio de Seguridad.

Los tres quedaron a la orden del Ministerio Público y enfrentarán cargos por tráfico internacional de drogas, delito que en Costa Rica se castiga con un máximo de 20 años de prisión.

Hasta agosto de este año, Costa Rica había decomisado 40,6 toneladas de cocaína, un aumento del 49,5 % con respecto al mismo período del año anterior, según estadísticas del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).

En 2025 las autoridades de Costa Rica decomisaron 46,5 toneladas de cocaína, la segunda mayor cifra en la historia del país, solo superada por las 47,1 toneladas de 2020.

En los años recientes, Costa Rica ha enfrentado cifras históricas de homicidios con alrededor de 900 cada año, de los cuales las autoridades atribuyen un 70 por ciento al narcotráfico, la gran mayoría cometidos con armas de fuego.

Las autoridades han logrado desarticular a numerosas organizaciones criminales, incluido el denominado 'Cártel del Caribe', la primera banda de su tipo en Costa Rica, que tiene nexos con cárteles mexicanos y colombianos.

El Organismo de Investigación Judicial ha alertado de que por su posición geográfica estratégica Costa Rica se ha convertido en una especie de centro para el tránsito, almacenaje y reexportación de cocaína procedente de Suramérica, con destino a Norteamérica y Europa.

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