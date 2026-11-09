Denuncian homicidio de un indígena en el sur de Venezuela "atribuido al ELN", según ONG

"La violencia y las incursiones de grupos armados estarían cobrando vidas inocentes, amenazas a la integridad y desplazamiento forzado de familias indígenas, obligadas a abandonar sus territorios ancestrales", publicó FundaRedes en su cuenta de X tras denunciar el homicidio de Alberto González.

Asimismo, subrayó que ha documentado y denunciado la expansión de grupos de guerrilla en Venezuela, por lo que exigió al Estado proteger a las comunidades indígenas, garantizar sus derechos humanos e investigar los crímenes.

En octubre de 2025, el entonces ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, reconoció que en Bolívar estaban operando grupos narcotraficantes del ELN y de las disidencias de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

"Tenemos un despliegue en los Pijiguaos (Bolívar) porque están operando, se han pasado para acá (a Venezuela), en la región de los Pijiguaos, unos grupos terroristas, narcotraficantes, del ELN y de las FARC", informó entonces Padrino López.

A principios de mes, FundaRedes dijo a EFE que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela atacó un campamento del ELN que se encontraba en el estado Apure (oeste, fronterizo con Colombia), que dejó al menos nueve muertos.

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El pasado 19 de octubre, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ordenó una "ofensiva total" contra el ELN y las disidencias de las FARC, grupos a los que acusó de "narcoterrorismo".