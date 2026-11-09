Detenido un hombre en China tras atacar con una excavadora un edificio gubernamental

El suceso ocurrió este lunes hacia las 11:00 hora local (03:00 GMT) en un complejo gubernamental situado en el distrito de Xixian, en la provincia de Shaanxi, según un comunicado policial difundido anoche.

El sospechoso, identificado únicamente por su apellido, Hu, fue reducido en el lugar por agentes de la Policía, que posteriormente adoptaron contra él "medidas coercitivas de carácter penal", mientras continúa abierta la investigación.

Las imágenes difundidas por medios locales muestran una excavadora amarilla junto a la entrada de uno de los edificios del complejo, donde quedaron dañados varios elementos de la fachada, la marquesina de acceso y las escaleras exteriores.

Los desperfectos afectaron también a la parte trasera del inmueble y a otras construcciones del recinto, con al menos seis puntos de la estructura dañados.

Un trabajador del centro citado por medios chinos relató que, tras comenzar el incidente, se activaron los procedimientos de evacuación y tanto los empleados como los ciudadanos que realizaban gestiones administrativas abandonaron las instalaciones.

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El conductor continuó golpeando distintas partes de los edificios hasta que detuvo la maquinaria y fue interceptado por agentes de unidades especiales de la Policía.

Parte de las ventanillas de atención al público reanudaron su actividad hacia las 15:00 hora local (07:00 GMT), mientras que las autoridades confirmaron posteriormente que el centro había recuperado su funcionamiento normal.

La Policía no precisó los motivos de la actuación del detenido.