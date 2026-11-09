ABC
9 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Franjeado
ABC TV de 23:00:00 a 23:59:00
Ver ABC TV
De Todo un Poco
ABC Cardinal AM de 21:00 a 23:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
ABC Franjeado
ABC TV de 23:00:00 a 23:59:00
Ver ABC TV
20º
Ahora
ver más
20º
Ahora
HOY
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
18º
Máx
31º
undefined 2026-11-11
Min
20º
Máx
27º
undefined 2026-11-12
Min
19º
Máx
34º
undefined 2026-11-13
Min
23º
Máx
37º
undefined 2026-11-14
Min
22º
Máx
36º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.980
Venta
6.460
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Mundo
09 de noviembre de 2026 - 23:00

Detenido un hombre en China tras atacar con una excavadora un edificio gubernamental

Imagen sin descripción

Pekín, 10 nov (EFE).- La Policía china detuvo a un hombre de 47 años que utilizó una excavadora para causar destrozos en un centro de servicios administrativos de la ciudad de Xi'an, en el centro del país, en un incidente que no dejó heridos y cuyas causas están siendo investigadas por las autoridades.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El suceso ocurrió este lunes hacia las 11:00 hora local (03:00 GMT) en un complejo gubernamental situado en el distrito de Xixian, en la provincia de Shaanxi, según un comunicado policial difundido anoche.

El sospechoso, identificado únicamente por su apellido, Hu, fue reducido en el lugar por agentes de la Policía, que posteriormente adoptaron contra él "medidas coercitivas de carácter penal", mientras continúa abierta la investigación.

Las imágenes difundidas por medios locales muestran una excavadora amarilla junto a la entrada de uno de los edificios del complejo, donde quedaron dañados varios elementos de la fachada, la marquesina de acceso y las escaleras exteriores.

Los desperfectos afectaron también a la parte trasera del inmueble y a otras construcciones del recinto, con al menos seis puntos de la estructura dañados.

Un trabajador del centro citado por medios chinos relató que, tras comenzar el incidente, se activaron los procedimientos de evacuación y tanto los empleados como los ciudadanos que realizaban gestiones administrativas abandonaron las instalaciones.

El conductor continuó golpeando distintas partes de los edificios hasta que detuvo la maquinaria y fue interceptado por agentes de unidades especiales de la Policía.

Parte de las ventanillas de atención al público reanudaron su actividad hacia las 15:00 hora local (07:00 GMT), mientras que las autoridades confirmaron posteriormente que el centro había recuperado su funcionamiento normal.

La Policía no precisó los motivos de la actuación del detenido.

Lo
más leído
del día

01
Nacionales
Ueno Casa de Bolsa: intentan eliminar documentos relacionados a Santiago Peña
Ver más
02
Policiales
¿Detonarán la bóveda o llevarán a Santi Peña para abrirla? Las opciones de la Fiscalía
Ver más
03
Política
Caso Ueno: Joshua Abreu pide permiso al “Consejo de Ancianos” de su iglesia
Ver más
04
Economía
Ueno: guía para ahorristas con todo lo que tenés que saber para cobrar tu dinero
Ver más
05
Economía
¿Quien es Jorge Schreiner? El propuesto por Pedro Alliana para presidir el Banco Central del Paraguay
Ver más

Te puede interesar