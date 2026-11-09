Detienen a cuatro presuntos miembros de disidencia de las FARC en el noreste de Colombia

La operación fue realizada en una zona rural del municipio de Tibú, en la convulsa región del Catatumbo, en Norte de Santander (noreste), y los detenidos al parecer integraban el Frente 33 del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), la disidencia de las FARC que dirige alias Calarcá.

"Entre los capturados se encuentran alias Eddy, señalado segundo cabecilla de escuadra; alias Franyer, presunto sicario, y alias Franklin, señalado de operar drones y participar en acciones criminales", detalló el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, en X.

El mandatario señaló que las autoridades también incautaron "armas, municiones y explosivos, incluidos 938 metros de cordón detonante y cinco kilos de pentolita".

El Catatumbo es una región que, a pesar de ser rica en recursos naturales, tiene altos índices de pobreza y bajos niveles de desarrollo, y desde hace décadas es una zona en disputa por grupos guerrilleros y paramilitares.

En esta zona del país -conformada por los municipios de Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú- operan la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33 de las disidencias de las FARC, entre otros grupos.

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Por otra parte, el presidente señaló que en el municipio caribeño de Uribia, en el departamento de La Guajira (fronterizo con Venezuela), el Ejército enfrentó a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, una banda criminal de origen paramilitar, e incautó "cuatro armas largas, cuatro proveedores y 103 cartuchos".

"En Suárez, Cauca (suroeste de Colombia), nuestro Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana desarrollaron una operación humanitaria que permitió recuperar a un menor de edad reclutado por la estructura Jaime Martínez (del Estado Mayor Central, otra disidencia de las FARC) y evacuar a tres familiares que se encontraban amenazados", agregó De la Espriella.