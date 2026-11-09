Dieciséis muertos y trece heridos en una explosión en una acería en Turquía

"La investigación sobre la explosión está en curso. Los responsables de cualquier negligencia serán identificados", afirmó el presidente del país, Recep Tayyip Erdogan, en una intervención en la que actualizó el número de víctimas.

Erdogan mostró sus condolencias a los familiares y explicó que dos de los heridos están en estado grave.

Cinco personas han sido detenidas en relación con la explosión, según informan varios medios turcos como la emisora NTV y el diario Hürriyet, que no dieron más detalles.

Previamente, Süleyman Elban, gobernador de Esmirna, la provincia donde tuvo lugar el siniestro, había adelantado que la explosión, que se produjo sobre las 12:00 hora local (09:00 GMT), se produjo al caer sobre un conducto de gas material de construcción que estaba siendo movido por una grúa, dentro de las tareas de mantenimiento y sustitución de un horno.

El gobernador indicó que aunque normalmente unas 300 personas trabajan en esa zona de la acería, hoy había menos porque se estaban realizando trabajos de mantenimiento de la maquinaría.