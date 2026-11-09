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Mundo
09 de noviembre de 2026 - 18:05

EE.UU. elogia a República Dominicana por el cierre de una empresa china que operaba ilegal

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Santo Domingo, 9 nov (EFE).- El Gobierno de Estados Unidos elogió este lunes a la República Dominicana por el cierre de una empresa china que supuestamente funcionaba ilegalmente en el país y aseguró que las compañías deben respetar la legislación laboral de cada nación.

Por EFE
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"Reconocemos a las autoridades de la República Dominicana por tomar medidas decisivas para clausurar una gran fábrica de cartón que operaba ilegalmente en Santo Domingo bajo administración china", manifestó el encargado del Departamento de Estado para Latinoamérica, Juan Pablo Segura, en un mensaje en X reproducido por la embajada estadounidense.

El funcionario no dio detalles sobre la fábrica, pero señaló que no debe tolerarse "operar sin permisos, mantener un depósito ilícito de combustible ni evadir las leyes laborales mediante la contratación ilegal de trabajadores extranjeros".

"Una verdadera alianza económica requiere transparencia, competencia justa y respeto al Estado de derecho", agregó.

El pasado 20 de octubre, el Ministerio de Trabajo de la República Dominicana ordenó paralizar las operaciones de 24 empresas de capital chino en el país, al considerar que representan un "peligro inminente" para la seguridad e integridad de los trabajadores.

Las órdenes incluyeron la inspección de 101 establecimientos cuyos propietarios son ciudadanos chinos, aseguró el ministro de Trabajo, Eddy Olivares, sin precisar a qué se dedicaban esas fábricas.

El ministro señaló en esa ocasión que fueron identificados incumplimientos relacionados con derechos laborales, descanso semanal, pago de bonificaciones y horas extraordinarias, así como con las normas de seguridad y salud en el trabajo.

También se encontró que 33 de las empresas chinas inspeccionadas incumplían las disposiciones del Código de Trabajo sobre proporción de trabajadores dominicanos y extranjeros, que exige que al menos el 80 % sean nacionales.

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