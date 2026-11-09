El 64 % de los acuíferos de Francia presenta niveles inferiores a lo normal

El BRGM explicó que las precipitaciones de octubre no fueron suficientes en muchas regiones para garantizar una infiltración profunda y compensar el agua consumida por la vegetación, que continúa sometida a estrés hídrico tras las olas de calor excepcionales registradas en el verano pasado.

De manera que la recarga de los acuíferos apenas ha comenzado en el 27 % de los puntos de seguimiento, mientras que los niveles continúan descendiendo en el 55 %, de acuerdo con los datos recopilados hasta el 31 de octubre por la BRGM.

La situación es más desfavorable que la registrada en noviembre de 2025, cuando el 32 % de los puntos de seguimiento presentaba niveles inferiores a las medias habituales, frente al 64 % actual.

Las zonas más afectadas incluyen Bretaña, el Lemosín, Champaña, los Vosgos y el macizo del Jura, donde algunos acuíferos presentan niveles especialmente bajos.

El BRGM también observó un deterioro en distintas reservas de las cuencas de París y del este de Francia.

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El informe subrayó que la situación es desigual entre regiones y que la evolución de los acuíferos dependerá tanto de las precipitaciones otoñales como de las condiciones locales de infiltración.

Así, las lluvias de octubre permitieron estabilizar o elevar las reservas en algunas zonas, principalmente en el sur y el sureste del país, donde las precipitaciones intensas y el tipo de terreno favorecieron la infiltración de agua.

Y en el 18 % de los puntos de observación, las reservas permanecieron estables.

Según el organismo, las perspectivas para los próximos meses dependerán del regreso de las lluvias previsto a partir de este mes, aunque advirtió de que existen incertidumbres sobre su distribución geográfica y su capacidad para recargar las reservas subterráneas.

Los datos corresponden al estado de las aguas subterráneas a 1 de noviembre de 2026 y se basan en las mediciones realizadas en los puntos de vigilancia de todo el territorio francés.