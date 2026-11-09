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Mundo
09 de noviembre de 2026 - 17:35

El brent cae 5,8 % a 92,57 dólares, tras considerar Trump improbables más ataques a Irán

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Londres, 9 nov (EFE).- El precio del barril de brent para entrega en enero bajó este lunes un 5,8 %, hasta 92,57 dólares, en el mercado de futuros de Londres, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, considerara "altamente improbable" ordenar nuevos ataques contra Irán si avanzan las negociaciones para poner fin al conflicto.

Por EFE
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El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, perdió 5,75 dólares respecto al cierre del pasado viernes, cuando terminó la sesión en 98,32 dólares.

En una entrevista telefónica con CNN el domingo, Trump insistió en que la presión económica está debilitando a Irán y acabará obligando a sus dirigentes a aceptar un acuerdo en los términos de Washington, que incluiría garantías sobre su programa nuclear y la reapertura del estrecho de Ormuz.

Por su parte, el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, afirmó que los desplazamientos de los mediadores en la negociación se habían interrumpido en los últimos días debido al impacto de los resultados electorales en Estados Unidos, que dieron a los demócratas el control del Congreso.

"Ahora tenemos que ver cuánto tardan en asimilar esos resultados para determinar cómo vamos a avanzar", declaró a la televisión estatal iraní.

Pese a las expectativas de una salida diplomática, los ataques contra el tráfico marítimo en la región continúan.

La agencia británica de Operaciones Comerciales Marítimas (UKMTO) informó de que un petrolero fue alcanzado por un proyectil de origen desconocido el sábado en el estrecho de Ormuz y de que otro buque fue atacado el jueves cuando salía del Golfo Pérsico.

Ranim Turfa, responsable de Investigación y Análisis de Mercado para Oriente Medio y el Norte de África de Tickmill, señaló que "la diplomacia es ahora el principal factor que determina la prima de riesgo" del petróleo y que un acuerdo que restablezca el tráfico normal por el estrecho de Ormuz "eliminaría la principal amenaza al suministro".

La experta añadió que, mientras continúen los ataques contra buques, estos seguirán impulsando los precios al alza, aunque, al mismo tiempo, cada barril que vuelva a llegar al mercado desde el Golfo ejercerá una presión a la baja debido a que el mercado está "en situación de excedente".

Ese excedente responde, en parte, a la recuperación de las exportaciones de Oriente Medio y a la debilidad de la demanda global de crudo.

En una nota difundida la pasada semana, el banco estadounidense JPMorgan calculó que la oferta mundial superó al consumo en 1,1 millones de barriles diarios en septiembre y en 1,4 millones en octubre. El banco estimó además que la demanda global ha disminuido en 3,3 millones de barriles diarios desde el inicio del conflicto.

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