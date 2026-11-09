El Canal de Panamá eleva a 34 los tránsitos diarios y el calado a su máximo

El Canal, que une el Atlántico y el Pacífico, pasa una media de 36 buques al día, pero estos, al igual que el calado, se habían reducido a causa de la sequía y de las malas previsiones de lluvia por el fenómeno meteorológico de El Niño, una situación que ha cambiado en las últimas semanas.

El cupo adicional que eleva a 34 los tránsitos diarios se suma a la capacidad de las esclusas panamax, las centenarias, que quedan con 24 cruces al día, a los que se suman los 10 de las esclusas neopanamax, el tercer carril inaugurado en junio de 2026 para barcos con más del triple de capacidad que las primeras.

"El cupo adicional estará disponible mediante el sistema regular de reservas del Canal" a partir del 12 de noviembre próximo, indicó la administración de la vía por la que pasa entre el 3 % y el 5 % del comercio mundial.

El Canal de Panamá une 180 rutas marítimas y 1.920 puertos en 170 países. Atiende principalmente las rutas de la Costa Este de Estados Unidos-Asia; Costa Este de EE.UU.-Costa Oeste de Suramérica, y Europa-Costa Oeste de Suramérica.

Sus principales clientes son EE.UU. China y Japón.