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Mundo
09 de noviembre de 2026 - 16:20

El FMI y Ecuador acuerdan sexta revisión del crédito para liberar 380 millones de dólares

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Washington, 9 nov (EFE).- El Fondo Monetario Internacional (FMI) y las autoridades de Ecuador alcanzaron un acuerdo técnico sobre la sexta revisión del programa crediticio a 48 meses para el país suramericano, que tendría acceso a unos 380 millones de dólares adicionales tras la aprobación del Directorio Ejecutivo de la entidad.

Por EFE
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Ambas partes acordaron también una nueva línea de financiamiento por un valor aproximado de 710 millones de dólares para fortalecer la resiliencia económica y climática de Ecuador, informó el FMI -en un comunicado-.

Este nuevo programa, de dieciocho meses de duración y enmarcado en el Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad (SRS), también está sujeto al visto bueno del Directorio.

El primer desembolso de este nuevo instrumento estaría disponible después de completarse una primera revisión y aplicarse las reformas acordadas.

Los recursos se orientarían a reducir riesgos en el sector energético, afrontar desastres naturales y "reforzar la gobernanza climática y el financiamiento sostenible".

Según el FMI, Ecuador cumplió todas las metas cuantitativas de la sexta revisión del programa del Servicio Ampliado del Fondo (SAF), "muchas de ellas con amplios márgenes".

El país andino también alcanzó todas las metas indicativas -salvo la relativa al pago de atrasos del Gobierno central al sector privado, que quedó pendiente por un pequeño margen, debido a la identificación y reclasificación de obligaciones durante la reestructuración del sector público-.

El Fondo destacó además el regreso de Ecuador a los mercados internacionales de capital en enero de 2026 y los avances en protección social, supervisión financiera y transparencia petrolera, y subrayó que mantener políticas fiscales sólidas contribuirá a preservar la sostenibilidad de las cuentas públicas y el espacio para inversión y gasto social prioritario.

El organismo multilateral indicó, a su vez, que se proyecta un crecimiento del PIB de Ecuador del 2,7% para todo 2026, respaldado por el consumo, la inversión y las exportaciones no petroleras; aunque, advirtió de riesgos relacionados con un mayor impacto del fenómeno de El Niño y condiciones externas "más complicadas".

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