El Gobierno canadiense critica a Stellantis por vender una planta a una empresa militar

La operación, cuyo importe no fue revelado, está previsto que se complete antes de finales de año.

Roshel, especializada en vehículos blindados militares y de seguridad, prevé convertir las instalaciones en un centro de fabricación avanzada que podría incluir vehículos civiles y militares.

Stellantis aseguró que el acuerdo abrirá la vía para recuperar la actividad industrial de la fábrica y explorar nuevas oportunidades de colaboración en el sector de defensa.

Pero la ministra canadiense de Industria, Mélanie Joly, advirtió que "la decisión de Stellantis no elimina los compromisos que asumió con los trabajadores de Brampton".

Joly anunció en un mensaje publicado en las redes sociales que ha convocado a representantes de Stellantis, Unifor y el Gobierno provincial de Ontario a una reunión esta semana para buscar soluciones.

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"Seguimos centrados en encontrar soluciones para los más de 2.000 trabajadores afectados y sus familias. Merecen respuestas, respeto y, por encima de todo, un futuro seguro", declaró.

El sindicato Unifor calificó la operación de "traición" y acusó a Stellantis de incumplir el convenio colectivo y sus compromisos con las autoridades canadienses.

"Stellantis ha traicionado a nuestros afiliados con un acuerdo desleal para vender la planta y eludir sus compromisos", afirmó la presidenta de Unifor, Lana Payne, en un comunicado.

La fábrica, construida en 1986, permanece inactiva desde 2023, cuando Stellantis suspendió su producción para modernizar las instalaciones.

La compañía tenía previsto fabricar allí el Jeep Compass, pero en 2025 trasladó el proyecto a Illinois (Estados Unidos), en medio de la guerra comercial y los aranceles estadounidenses a los automóviles canadienses.

En 2022, Ottawa se comprometió a aportar hasta 529 millones de dólares canadienses (375 millones de dólares estadounidenses o 334 millones de euros) para modernizar las plantas de Stellantis en Brampton y Windsor.

El Gobierno canadiense ha reclamado la devolución de las ayudas vinculadas a los compromisos incumplidos.

El consejero delegado de Stellantis, Antonio Filosa, aseguró que la empresa mantiene su disposición a negociar con Unifor una "solución justa" para los trabajadores afectados.