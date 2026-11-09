ABC
9 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Territorio ABC 1912
ABC TV de 22:00:00 a 22:59:00
Ver ABC TV
De Todo un Poco
ABC Cardinal AM de 21:00 a 23:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Territorio ABC 1912
ABC TV de 22:00:00 a 22:59:00
Ver ABC TV
20º
Ahora
ver más
20º
Ahora
HOY
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
18º
Máx
31º
undefined 2026-11-11
Min
20º
Máx
27º
undefined 2026-11-12
Min
19º
Máx
34º
undefined 2026-11-13
Min
23º
Máx
37º
undefined 2026-11-14
Min
22º
Máx
36º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.980
Venta
6.460
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Mundo
09 de noviembre de 2026 - 22:15

El Gobierno canadiense critica a Stellantis por vender una planta a una empresa militar

Imagen sin descripción

Toronto (Canadá), 9 nov (EFE).- El grupo automovilístico Stellantis anunció este lunes un acuerdo para vender su planta de montaje de Brampton (Canadá) al fabricante canadiense de vehículos militares Roshel, una decisión que ha provocado las críticas del Gobierno canadiense y del sindicato Unifor por el futuro de más de 2.000 trabajadores.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La operación, cuyo importe no fue revelado, está previsto que se complete antes de finales de año.

Roshel, especializada en vehículos blindados militares y de seguridad, prevé convertir las instalaciones en un centro de fabricación avanzada que podría incluir vehículos civiles y militares.

Stellantis aseguró que el acuerdo abrirá la vía para recuperar la actividad industrial de la fábrica y explorar nuevas oportunidades de colaboración en el sector de defensa.

Pero la ministra canadiense de Industria, Mélanie Joly, advirtió que "la decisión de Stellantis no elimina los compromisos que asumió con los trabajadores de Brampton".

Joly anunció en un mensaje publicado en las redes sociales que ha convocado a representantes de Stellantis, Unifor y el Gobierno provincial de Ontario a una reunión esta semana para buscar soluciones.

"Seguimos centrados en encontrar soluciones para los más de 2.000 trabajadores afectados y sus familias. Merecen respuestas, respeto y, por encima de todo, un futuro seguro", declaró.

El sindicato Unifor calificó la operación de "traición" y acusó a Stellantis de incumplir el convenio colectivo y sus compromisos con las autoridades canadienses.

"Stellantis ha traicionado a nuestros afiliados con un acuerdo desleal para vender la planta y eludir sus compromisos", afirmó la presidenta de Unifor, Lana Payne, en un comunicado.

La fábrica, construida en 1986, permanece inactiva desde 2023, cuando Stellantis suspendió su producción para modernizar las instalaciones.

La compañía tenía previsto fabricar allí el Jeep Compass, pero en 2025 trasladó el proyecto a Illinois (Estados Unidos), en medio de la guerra comercial y los aranceles estadounidenses a los automóviles canadienses.

En 2022, Ottawa se comprometió a aportar hasta 529 millones de dólares canadienses (375 millones de dólares estadounidenses o 334 millones de euros) para modernizar las plantas de Stellantis en Brampton y Windsor.

El Gobierno canadiense ha reclamado la devolución de las ayudas vinculadas a los compromisos incumplidos.

El consejero delegado de Stellantis, Antonio Filosa, aseguró que la empresa mantiene su disposición a negociar con Unifor una "solución justa" para los trabajadores afectados.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
¿Detonarán la bóveda o llevarán a Santi Peña para abrirla? Las opciones de la Fiscalía
Ver más
02
Nacionales
Ueno Casa de Bolsa: intentan eliminar documentos relacionados a Santiago Peña
Ver más
03
Economía
¿Quien es Jorge Schreiner? El propuesto por Pedro Alliana para presidir el Banco Central del Paraguay
Ver más
04
Economía
Ueno: guía para ahorristas con todo lo que tenés que saber para cobrar tu dinero
Ver más
05
Política
Santiago Peña en el Regimiento Escolta: visitas, comunicaciones y esparcimiento
Ver más

Te puede interesar