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Mundo
09 de noviembre de 2026 - 15:10

El Gobierno de Ecuador destina 73,8 millones de dólares a economía popular y solidaria

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Quito, 9 nov (EFE).- El Gobierno de Ecuador, a través de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias (Conafips), destinó 73,8 millones de dólares en 36 días para financiar a la economía popular y solidaria en momentos en que ciertos sectores del país afrontan los efectos del fenómeno de El Niño.

Por EFE
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El Conadips señaló este lunes en un comunicado que la cifra constituye "un hito histórico institucional", pues representa 2,5 veces el promedio de colocación mensual de la Corporación, lo que permitirá que más actores de la Economía Popular y Solidaria accedan a financiamientos que les ayuden a enfrentar los efectos del fenómeno de El Niño.

Esta corporación canaliza recursos a través de cooperativas de ahorro y crédito y otras organizaciones financieras que respaldan las actividades de emprendedores, productores, comerciantes y pequeños negocios.

De esta manera, el financiamiento público contribuye a dinamizar la producción, el comercio y los servicios en los territorios.

Durante octubre, Conafips canalizó recursos a través de 29 cooperativas de ahorro y crédito y una organización que hace microcrédito, con oficinas matrices en 12 de las 24 provincias del Ecuador: Azuay, Bolívar, Chimborazo, Cotopaxi, Esmeraldas, Imbabura, Loja, Manabí, Pichincha, Sucumbíos, Tungurahua y Zamora Chinchipe.

El alcance territorial de esta gestión es aún mayor: las 29 cooperativas cuentan, en conjunto, con 217 puntos de atención, entre matrices, sucursales y agencias, distribuidos en 21 provincias del país.

Ciertas zonas de Ecuador atraviesan por un episodio de intensas precipitaciones asociado al fenómeno de El Niño, que ha provocado inundaciones, deslizamientos de tierra y otros incidentes en distintas provincias del país, especialmente en la región costera y en el archipiélago de Galápagos, situado a mil kilómetros de las costas continentales.

Desde finales de agosto se han reportado al menos once fallecidos y cerca de 50.000 personas afectadas por las emergencias derivadas de las lluvias, que también han ocasionado daños en viviendas, infraestructuras, vías de comunicación y cultivos.

La semana pasada, el Gobierno habilitó un mecanismo para que las personas y negocios afectados económicamente por el fenómeno de El Niño puedan aplazar hasta noventa días el pago de sus créditos bancarios.

La medida se aprobó mediante decreto ejecutivo y permite a los bancos acordar con sus clientes el aplazamiento de las cuotas cuando estos hayan sufrido alguna disminución de ingresos como consecuencia de las lluvias e inundaciones asociadas a las fuertes lluvias.

No obstante, no supone la eliminación de la ciudad, pero tampoco generará intereses de demora, gastos o multas.

Además, el diferimiento no será general ni automático, sino que requerirá un acuerdo entre el cliente y la entidad financiera, que deberá aceptar la solicitud. Lo bancos también podrán ofrecer la alternativa siempre que cuenten con la autorización del cliente.

La medida está dirigida especialmente a los sectores de la agricultura, la pesca, el comercio y los servicios, cuyas actividades pueden haberse visto afectadas por las inundaciones.

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