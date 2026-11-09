ABC
9 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Mesa con EVP
ABC TV de 20:00:00 a 20:59:00
Ver ABC TV
El Observador en ABC
ABC Cardinal AM de 20:00 a 20:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Mesa con EVP
ABC TV de 20:00:00 a 20:59:00
Ver ABC TV
23º
Ahora
ver más
23º
Ahora
HOY
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
31º
undefined 2026-11-11
Min
19º
Máx
25º
undefined 2026-11-12
Min
18º
Máx
33º
undefined 2026-11-13
Min
22º
Máx
36º
undefined 2026-11-14
Min
23º
Máx
34º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.980
Venta
6.460
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Mundo
09 de noviembre de 2026 - 19:40

El Grupo Cibest ganó 643 millones de dólares en el tercer trimestre de 2026

Imagen sin descripción

Bogotá, 9 nov (EFE).- El Grupo Cibest, conglomerado financiero del que forman parte Bancolombia y otras entidades con operaciones en América Latina, obtuvo en el tercer trimestre de 2026 utilidades netas atribuibles a sus accionistas por 2,08 billones de pesos (unos 643 millones de dólares), informó este lunes la compañía.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

"Este valor representa una disminución de 23,81 % con respecto al trimestre anterior y un 2,97 %", en comparación con el mismo periodo de 2025, según el balance financiero presentado por el grupo.

El Grupo Cibest, que tiene operaciones en Colombia, Panamá, Guatemala y El Salvador, incluye bancos como Bancolombia, Bancoagrícola y Bam, así como otras empresas de servicios financieros como Nequi, Wenia y Wompi.

Al cierre de septiembre de 2026, los activos totales del Grupo Cibest se situaron en 369,162 billones de pesos (unos 114.015 millones de dólares), lo que representa una disminución del 1,46 % frente al tercer trimestre de 2025, señaló el conglomerado

"La cartera bruta de Grupo Cibest alcanzó 274 billones de pesos (unos 84.497 millones de dólares) al cierre de septiembre, con un crecimiento de 4,31 % frente al trimestre anterior", agregó el Grupo.

Por su parte, los depósitos de clientes totalizaron 275,03 billones de pesos (unos 84.944 millones de dólares), un 1,47 % más que en el segundo trimestre y un 8,63 % por encima del mismo periodo de 2025.

El grupo atribuyó este comportamiento principalmente a "mayores saldos en depósitos a término y cuentas de ahorro".

El Grupo completó el pasado 30 de junio la venta de Banistmo, su filial en Panamá, por 1.418 millones de dólares, como parte de su estrategia de reorganización de activos y concentración en mercados estratégicos.

Al cierre de septiembre, el conglomerado contaba con más de 33 millones de clientes, 32.036 empleados y 795 sucursales.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
¿Detonarán la bóveda o llevarán a Santi Peña para abrirla? Las opciones de la Fiscalía
Ver más
02
Nacionales
Ueno Casa de Bolsa: intentan eliminar documentos relacionados a Santiago Peña
Ver más
03
Policiales
Video: buscan abrir bóveda de la mansión de Santi Peña en San Bernardino
Ver más
04
Economía
¿Quien es Jorge Schreiner? El propuesto por Pedro Alliana para presidir el Banco Central del Paraguay
Ver más
05
Política
Santiago Peña en el Regimiento Escolta: visitas, comunicaciones y esparcimiento
Ver más

Te puede interesar