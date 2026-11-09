El Grupo Cibest ganó 643 millones de dólares en el tercer trimestre de 2026

"Este valor representa una disminución de 23,81 % con respecto al trimestre anterior y un 2,97 %", en comparación con el mismo periodo de 2025, según el balance financiero presentado por el grupo.

El Grupo Cibest, que tiene operaciones en Colombia, Panamá, Guatemala y El Salvador, incluye bancos como Bancolombia, Bancoagrícola y Bam, así como otras empresas de servicios financieros como Nequi, Wenia y Wompi.

Al cierre de septiembre de 2026, los activos totales del Grupo Cibest se situaron en 369,162 billones de pesos (unos 114.015 millones de dólares), lo que representa una disminución del 1,46 % frente al tercer trimestre de 2025, señaló el conglomerado

"La cartera bruta de Grupo Cibest alcanzó 274 billones de pesos (unos 84.497 millones de dólares) al cierre de septiembre, con un crecimiento de 4,31 % frente al trimestre anterior", agregó el Grupo.

Por su parte, los depósitos de clientes totalizaron 275,03 billones de pesos (unos 84.944 millones de dólares), un 1,47 % más que en el segundo trimestre y un 8,63 % por encima del mismo periodo de 2025.

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El grupo atribuyó este comportamiento principalmente a "mayores saldos en depósitos a término y cuentas de ahorro".

El Grupo completó el pasado 30 de junio la venta de Banistmo, su filial en Panamá, por 1.418 millones de dólares, como parte de su estrategia de reorganización de activos y concentración en mercados estratégicos.

Al cierre de septiembre, el conglomerado contaba con más de 33 millones de clientes, 32.036 empleados y 795 sucursales.