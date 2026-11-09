John Harrison, que a sus 81 años es el autor más anciano en ganar el Booker, recibió un cheque por 50.000 libras (60.000 euros). Se impuso sobre un total de 162 autores que se presentaron a este premio cuya única condición para participar es que hayan publicado sus obras en el Reino Unido o Irlanda, en lengua inglesa y entre el 1 octubre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026.
09 de noviembre de 2026 - 19:05
El inglés John Harrison gana el Booker de 2026 por la distopía 'The End of Everything'
Londres, 9 nov (EFE).- El autor inglés John Harrison ganó este lunes el prestigioso premio Booker por su novela 'The End of Everything' (El final de todo, aún sin traducción al español), una distopía satírica publicada el pasado junio que en sus 198 páginas describe una sociedad que se derrumba mientras llega una invasión de extraños seres.
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