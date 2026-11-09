ABC
9 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 19:00:00 a 19:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo 2da edición
ABC Cardinal AM de 19:00 a 19:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 19:00:00 a 19:59:00
Ver ABC TV
26º
Ahora
ver más
26º
Ahora
HOY
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
31º
undefined 2026-11-11
Min
19º
Máx
25º
undefined 2026-11-12
Min
18º
Máx
33º
undefined 2026-11-13
Min
22º
Máx
36º
undefined 2026-11-14
Min
23º
Máx
34º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.980
Venta
6.460
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Mundo
09 de noviembre de 2026 - 19:05

El inglés John Harrison gana el Booker de 2026 por la distopía 'The End of Everything'

Imagen sin descripción

Londres, 9 nov (EFE).- El autor inglés John Harrison ganó este lunes el prestigioso premio Booker por su novela 'The End of Everything' (El final de todo, aún sin traducción al español), una distopía satírica publicada el pasado junio que en sus 198 páginas describe una sociedad que se derrumba mientras llega una invasión de extraños seres.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

John Harrison, que a sus 81 años es el autor más anciano en ganar el Booker, recibió un cheque por 50.000 libras (60.000 euros). Se impuso sobre un total de 162 autores que se presentaron a este premio cuya única condición para participar es que hayan publicado sus obras en el Reino Unido o Irlanda, en lengua inglesa y entre el 1 octubre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
¿Detonarán la bóveda o llevarán a Santi Peña para abrirla? Las opciones de la Fiscalía
Ver más
02
Nacionales
Ueno Casa de Bolsa: intentan eliminar documentos relacionados a Santiago Peña
Ver más
03
Policiales
Video: buscan abrir bóveda de la mansión de Santi Peña en San Bernardino
Ver más
04
Economía
¿Quien es Jorge Schreiner? El propuesto por Pedro Alliana para presidir el Banco Central del Paraguay
Ver más
05
Política
Santiago Peña en el Regimiento Escolta: visitas, comunicaciones y esparcimiento
Ver más

Te puede interesar