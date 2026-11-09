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Mundo
09 de noviembre de 2026 - 21:45

El Kospi surcoreano sube 5 % en la apertura impulsado por Wall Street y caída del petróleo

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Seúl, 10 nov (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, se disparaba más del 5 % en la apertura de la sesión de este martes, impulsado por el cierre en verde de Wall Street y la caída del precio del petróleo después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, considerara improbables más ataques a Irán.

Por EFE
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Transcurridos los primeros 15 minutos de negociación, el indicador subía un 5,36 %, o 269,14 puntos, hasta los 5.287,99 enteros. El índice Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, ganaba un 4,3 %, o 27,5 puntos, hasta las 666,47 unidades.

El operador de la Bolsa surcoreana, Korea Exchange (KRX), activó un 'sidecar' de compra en el Kospi, mecanismo que suspende temporalmente las compras programadas, durante cinco minutos, después de que el índice de futuros Kospi 200 subiera más de un 5 % durante un minuto.

La tendencia al alza del parqué surcoreano tiene lugar después de que Wall Street cerrara en verde en lunes, con el tecnológico Nasdaq repuntando después del batacazo de las acciones relacionadas con la inteligencia artificial (IA) tras las victorias demócratas en las elecciones de medio mandato en Estados Unidos.

Además, se suma que el precio del barril de brent, de referencia en Europa, se desplomó casi un 6 %, y cotizaba alrededor de los 92,5 dólares, después de que Trump considerara "altamente improbable" ordenar nuevos ataques contra Irán si avanzan las negociaciones para poner fin al conflicto.

En la Bolsa surcoreana, Samsung Electronics, el mayor fabricante de chips de memoria del mundo, se revalorizaba más de un 5 %, y su principal rival, SK hynix, ganaba un 7,5 %.

La firma de inversión en tecnología SK Square sumaba un 7,2 %, y Hamni Semiconductor, que desarrolla equipos para la fabricación de chips, se alzaba un 6,8 %. La tecnológica Naver también abría con fuertes ganancias (5 %).

En el sector automovilístico, Hyundai Motor subía un 4,4 %, y su empresa hermana Kia, un 2 %.

En la industria de defensa registraron subidas: LIG Defense & Aerospace se incrementaba cerca de un 8 % y Korea Aerospace Industries, único fabricante de aeronaves del país, se hacía con una subida del 6 %.

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