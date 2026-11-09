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Mundo
09 de noviembre de 2026 - 17:45

El mexicano Manolo Caro adaptará a televisión la obra de Lorca 'Bodas de sangre'

Imagen sin descripción

Los Ángeles (EE.UU.), 9 nov (EFE).- El director mexicano Manolo Caro está desarrollando una adaptación televisiva de la obra de teatro 'Bodas de Sangre', de Federico García Lorca, para Disney+, informó este lunes el portal especializado Variety.

Por EFE
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La tragedia de 1932, basada en un crimen real ocurrido en Almería, sigue a una novia que el mismo día de su boda abandona a su prometido para huir con su antiguo amor, desatando una sangrienta rivalidad familiar y un destino fatal.

Según Disney+, esta nueva versión estará ambientada en el México actual e incorporará música regional mexicana.

"Adaptar una de mis obras de teatro favoritas en México es el desafío que necesitaba para regresar a mi país", dijo Caro en un comunicado de acuerdo con el mismo medio.

El anuncio llega en un momento de renovado interés por la obra de Lorca, impulsado por el éxito de 'La bola negra', la película de Javier Ambrossi y Javier Calvo elegida para representar a España en la carrera por los Óscar.

'Bodas de sangre' ya había tenido adaptaciones audiovisuales, como la de Carlos Saura, quien realizó en 1981 una película flamenca del triángulo amoroso planteado por Lorca.

"Nos entusiasma colaborar con Manolo Caro en un proyecto que se inspira en una obra extraordinaria y que conectará con el público", declaró Juan Ponce, vicepresidente de contenido original de The Walt Disney Company México, en el mismo comunicado.

Caro es conocido por haber trabajado en series como 'La casa de las flores'; 'Alguien tiene que morir' y películas como 'No sé si cortarme las venas o dejármelas largas' o 'La vida inmoral de la pareja ideal'.

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