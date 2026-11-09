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Mundo
09 de noviembre de 2026 - 21:50

El ministro de Relaciones de Cuba visitará China esta semana

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La Habana, 9 nov (EFE).- El ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, realizará una visita oficial a China, del 10 al 13 de noviembre, anunció este lunes un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, citado por la publicación estatal de la isla Cubadebate.

Por EFE
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Rodríguez, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal), visitará la nación asiática "en su condición de enviado especial del Partido y el Gobierno cubanos", refirió la nota.

"La visita se inscribe en el excelente estado de las relaciones bilaterales, caracterizadas por la confianza mutua, la cooperación integral y el intercambio permanente entre los partidos, gobiernos y pueblos de Cuba y China", añade.

Asimismo remarca que China constituye "un socio estratégico de gran relevancia" para Cuba y uno de "los principales colaboradores en sectores clave para el desarrollo económico y social del país" caribeño.

También señala que los vínculos bilaterales entre La Habana y Pekín "han experimentado una consolidación sostenida" en los últimos años, respaldada por "un intenso intercambio político y una cooperación mutuamente beneficiosa".

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Guo Jiakun, afirmó el viernes último en una rueda de prensa que la cooperación entre su país y Cuba es "completamente legítima y transparente" y rechazó los intentos de Estados Unidos de "perturbar y sabotear" esa cooperación, según reportaron medios oficiales de la isla.

Guo dijo que su país "adoptará todas las medidas necesarias" para proteger los derechos e intereses legítimos de las empresas chinas.

El pasado jueves, el Departamento de Estado de EE.UU. anunció un nuevo paquete de sanciones contra dos personas y ocho entidades, relacionadas con los sectores de electrónica, industria manufacturera, marítimo tecnológico, entre ellas se incluyeron dos compañías chinas: China National Electronic Import and Export Company (CEIEC) y Beijing H&C Technologies.

Pekín ha prometido "seguir ofreciendo apoyo y asistencia dentro de sus capacidades" a la isla y ha expresado su oposición a la "interferencia por parte de fuerzas extranjeras" en Cuba, en referencia a las presiones de EE.UU. sobre La Habana con un bloqueo petrolero desde enero y la aplicación de medidas para sectores vitales de la economía insular.

La Habana y Pekín mantienen estrechas relaciones políticas y económicas en las que el país asiático destaca como uno de los principales aliados de la isla.

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