El ministro de Relaciones de Cuba visitará China esta semana

Rodríguez, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal), visitará la nación asiática "en su condición de enviado especial del Partido y el Gobierno cubanos", refirió la nota.

"La visita se inscribe en el excelente estado de las relaciones bilaterales, caracterizadas por la confianza mutua, la cooperación integral y el intercambio permanente entre los partidos, gobiernos y pueblos de Cuba y China", añade.

Asimismo remarca que China constituye "un socio estratégico de gran relevancia" para Cuba y uno de "los principales colaboradores en sectores clave para el desarrollo económico y social del país" caribeño.

También señala que los vínculos bilaterales entre La Habana y Pekín "han experimentado una consolidación sostenida" en los últimos años, respaldada por "un intenso intercambio político y una cooperación mutuamente beneficiosa".

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Guo Jiakun, afirmó el viernes último en una rueda de prensa que la cooperación entre su país y Cuba es "completamente legítima y transparente" y rechazó los intentos de Estados Unidos de "perturbar y sabotear" esa cooperación, según reportaron medios oficiales de la isla.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Guo dijo que su país "adoptará todas las medidas necesarias" para proteger los derechos e intereses legítimos de las empresas chinas.

El pasado jueves, el Departamento de Estado de EE.UU. anunció un nuevo paquete de sanciones contra dos personas y ocho entidades, relacionadas con los sectores de electrónica, industria manufacturera, marítimo tecnológico, entre ellas se incluyeron dos compañías chinas: China National Electronic Import and Export Company (CEIEC) y Beijing H&C Technologies.

Pekín ha prometido "seguir ofreciendo apoyo y asistencia dentro de sus capacidades" a la isla y ha expresado su oposición a la "interferencia por parte de fuerzas extranjeras" en Cuba, en referencia a las presiones de EE.UU. sobre La Habana con un bloqueo petrolero desde enero y la aplicación de medidas para sectores vitales de la economía insular.

La Habana y Pekín mantienen estrechas relaciones políticas y económicas en las que el país asiático destaca como uno de los principales aliados de la isla.