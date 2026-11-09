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Mundo
09 de noviembre de 2026 - 17:40

El papa advierte que la inteligencia artificial desregulada puede poner en riesgo empleos

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Buenos Aires, 9 nov (EFE).- El papa León XIV afirmó este lunes que "los desafíos de la inteligencia artificial y de la automatización desregulada pueden poner en riesgo tantos puestos de trabajo y convertirse en una verdadera amenaza para el adecuado desarrollo humano integral", en su discurso ante el mundo del trabajo en Buenos Aires, en su segunda jornada de visita al país.

Por EFE
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León XIV acudió este lunes al encuentro con sindicatos, movimientos sociales y empresarios en la Universidad Católica de Buenos Aires para una disertación sobre el mundo del trabajo.

En su discurso abordó también los peligros de las nuevas tecnologías. "La técnica debe estar siempre supeditada a la ética; el algoritmo no puede sustituir el discernimiento humano ni el valor intrínseco de la presencialidad y el esfuerzo del trabajador", dijo citando a Francisco y la encíclica 'Laudato Si'.

Y agregó: "Los poderes públicos deben velar para que esto no suceda" después de que tanto el presidente argentino, Javier Milei, como el estadounidense, Donald Trump, no estén a favor de una reglamentación de la IA.

Agregó León XIV citando su encíclica Magnifica Humanitas, en la que aborda la doctrina social de la Iglesia ante las nuevas tecnologías como la IA; que "el acceso al trabajo para todos debe seguir siendo un objetivo prioritario de las políticas públicas y de los procesos económicos, criterio de juicio para evaluar la calidad humana de un modelo de desarrollo".

"Es insustituible el compromiso de las autoridades públicas en la promoción de políticas estables, que favorezcan el pleno empleo y la inclusión social bajo un marco ético donde la economía, el mercado y el Estado operen subsidiariamente en la redistribución justa de las oportunidades", señaló.

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