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Mundo
09 de noviembre de 2026 - 17:25

El papa afirma en Buenos Aires que privar a una persona del trabajo es herir su dignidad

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Buenos Aires, 9 nov (EFE).- El papa León XIV criticó este lunes un mundo del trabajo donde "solo se valora a los trabajadores por su eficiencia" y afirmó que "privar a una persona del trabajo es herir su dignidad", en el discurso que pronunció en el encuentro con el mundo del trabajo en Buenos Aires.

Por EFE
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El pontífice estadounidense acudió a la Universidad Católica de la capital argentina para un encuentro con miembros del sindicato, movimientos populares y empresarios donde lanzó una reflexión en la que afirmó que la actual visión del trabajo "se enfrenta no solo a los fundamentos de la economía, sino también al reto de la crisis ecológica y al uso irresponsable de los recursos del planeta".

En esta clase magistral sobre el mundo laboral, aseveró que "allí donde el dominio de unos pocos es la ley, el trabajo se convierte en explotación de todos los componentes del mundo laboral".

Como ya aseguró en su discurso a las autoridades del domingo, frente al presidente argentino, Javier Milei, "el ser humano es el autor, el centro y el fin de toda la vida económico-social y por tanto la economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía".

"Esta afirmación puede parecer teórica, pero, por el contrario, constituye un punto central del pensamiento social de la Iglesia, ya desde mi Predecesor León XIII, quien con el fin de fomentar la concordia entre las partes y eliminar los conflictos en el ámbito laboral planteó la necesidad de crear un equilibrio adecuado entre los principios de la economía, la visión de los empresarios y las necesidades del trabajador y de su familia", explicó el concepto que fue más aplaudido en su discurso en el Palacio Libertad y también durante este acto.

El pontífice también indicó que el desempleo "es un auténtico drama en la vida de quien lo padece" porque "privar a una persona de trabajo no es simplemente negarle un ingreso económico; es herir gravemente su dignidad, anular su capacidad de aportar a la sociedad y sumergirla en la exclusión social, fragmentando la cohesión del cuerpo social y destruyendo la acción comunitaria finalizada al bien común".

En Argentina se perdieron 36.000 puestos de trabajo y cerraron 6.900 empresas desde la aprobación en marzo pasado de la ley de reforma laboral, cuya aprobación fue impulsada por el Gobierno del ultraliberal Javier Milei.

De acuerdo a un informe difundido por varias organizaciones de la sociedad civil el pasado octubre desde que Milei asumió la Presidencia argentina a finales de 2023 ya se han perdido 241.200 puestos de trabajo.

E indicó que "la solidaridad se convierte en una fuerza capaz de construir una arquitectura social que pueda redefinir las necesidades del mercado y las relaciones laborales según criterios de justicia y siguiendo la lógica de la reciprocidad".

El papa también indicó algunos de los puntos del pensamiento social de la Iglesia como que "el Estado no tiene que hacerlo todo, sino que tiene la tarea de favorecer la actuación de las agrupaciones intermedios: familias, autoridades locales, grupos y movimientos sociales, manteniendo el poder regulador para el bien común y asumiendo las tareas que las agrupaciones inferiores no pueden cumplir".

Indicó que este es el camino "para construir la Argentina unida que deseamos para el futuro" y "que supere la polarización dialéctica y configure una arquitectura de la paz fundada en la justicia y el diálogo, a nivel nacional y multilateral".

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