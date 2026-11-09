El papa degustará platos típicos de Perú en el avión, donde viajará en asiento de pasillo

El santo padre, que estará en Perú del 11 al 16 de noviembre, realizará sus vuelos internos a bordo de un Airbus A320 Neo de la aerolínea chilena Latam.

Los directivos de la compañía detallaron el trato que tendrá el pontífice durante el acto de bendición de la aeronave, realizado en una ceremonia en el aeropuerto internacional Jorge Chávez, que sirve a Lima.

La tripulación detalló a medios locales que la aerolínea ha desarrollado junto a los cocineros James Berckemeyer y Aldo Yaranga menús inspirados en las regiones que visitará León XIV durante su visita: Lima, Cusco, Pucallpa y Chicalyo, donde fue obispo durante ocho años.

Por ejemplo, en el vuelo que tomará en Cusco a León XIV se le ofrecerá un plato con quinua tricolor y pesto andino, así como un postre realizado con cacao procedente de la propia región sureña y lúcuma, típica fruta peruana.

Mientras que cuando regrese de la ciudad selvática de Pucallpa a Lima, el menú constará de una ensalada con ingredientes amazónicos como palmito y chonta.

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Uno de los tripulantes comentó que Robert Prevost, en su etapa en Perú, donde permaneció más de dos décadas desde misionero a obispo, se convirtió en socio preferente de la aerolínea, por la cantidad de viajes que realizaba por el país, y agregó que su asiento en este avión está en el pasillo, porque era su elección habitual.

Cerca de la puerta delantera, el avión cuenta con la inscripción: "León XIV vuela a casa" y en la parte trasera, luce el logotipo oficial de la visita del papa a Perú, 'Abramos el corazón', que muestra la imagen de León XIV junto con los santos peruanos Santo Toribio de Mogrovejo, Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres, San Juan Macías y San Francisco Solano.

El papa llegará a Perú en la tarde del miércoles 11 de noviembre, tras haber visitado Uruguay y Argentina, y tras permanecer en la capital un día y medio viajará en este avión a Chiclayo.

El domingo 15 volverá a volar desde Chiclayo hasta Cusco, y ese mismo día también viajará a la selvática ciudad de Pucallpa, y de ahí, tras ser el primer papa que celebre una misa en la Amazonía peruana, se trasladará a Lima, de donde partirá a Roma el lunes 16 por la tarde tras una misa multitudinaria en la capital.