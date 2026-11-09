El papa pide a los obispos cercanía con las personas que reclaman la ayuda de la Iglesia

Tras una maratoniana jornada, donde participó en cinco actos y celebró una misa para dos millones y medio de personas en el barrio de Palermo, el papa acudió a la catedral donde también hizo un pequeño homenaje a Francisco al detenerse ante la placa conmemorativa y donde seis niños depositaron unos ramos de flores blancas.

Después del rezo, el papa tomo la palabra y pidió a los obispos del país: "Es necesario que trabajemos unidos para fomentar las vocaciones sacerdotales y religiosas, acompañar a las familias y atender a quienes viven en la pobreza, carecen de empleo o no tienen una vivienda digna". "¡La caridad de Cristo nos urge!", les dijo.

El papa insistió en la necesidad de que la Iglesia argentina escuche y conozca "las circunstancias concretas de quienes les han sido confiados: las personas desempleadas, los jóvenes que se ven forzados a emigrar, los ancianos que viven en el abandono y las comunidades marginadas".

"Tantos rostros nos interpelan y nos llaman a compartir las alegrías y los sufrimientos de nuestro pueblo, respondiendo con la cercanía y las obras que exige el Evangelio ante las situaciones que reclaman nuestra ayuda", señaló el papa a los prelados argentinos.

Por ello también insistió en que la Iglesia argentina tiene que sostener "las iniciativas que benefician a las personas confiadas a su cuidado pastoral".

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"Alégrense por cuanto favorece la vida de su pueblo: el trabajo honrado, la atención a los más necesitados y las instituciones que sirven con responsabilidad al bien común", añadió.

Así como también pidió que acompañen "a quienes, desde la Iglesia o la sociedad civil, trabajan por el desarrollo integral de cada persona".

Mañana martes el papa viajará hasta Córdoba, a 700 kilómetros al norte de Buenos Aires, para otra misa que se espera multitudinaria.