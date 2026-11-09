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Mundo
09 de noviembre de 2026 - 19:35

El papa pide a los obispos cercanía con las personas que reclaman la ayuda de la Iglesia

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Buenos Aires, 9 nov (EFE).- El papa León XIV pidió este lunes a los obispos de Argentina "cercanía" con las personas que reclaman ayuda, como los que "viven en la pobreza, carecen de empleo o no tienen una vivienda digna", en su discurso tras la oración de las vísperas que celebró en la catedral metropolitana de Buenos Aires, con el que concluyó su segunda jornada de su visita al país.

Por EFE
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Tras una maratoniana jornada, donde participó en cinco actos y celebró una misa para dos millones y medio de personas en el barrio de Palermo, el papa acudió a la catedral donde también hizo un pequeño homenaje a Francisco al detenerse ante la placa conmemorativa y donde seis niños depositaron unos ramos de flores blancas.

Después del rezo, el papa tomo la palabra y pidió a los obispos del país: "Es necesario que trabajemos unidos para fomentar las vocaciones sacerdotales y religiosas, acompañar a las familias y atender a quienes viven en la pobreza, carecen de empleo o no tienen una vivienda digna". "¡La caridad de Cristo nos urge!", les dijo.

El papa insistió en la necesidad de que la Iglesia argentina escuche y conozca "las circunstancias concretas de quienes les han sido confiados: las personas desempleadas, los jóvenes que se ven forzados a emigrar, los ancianos que viven en el abandono y las comunidades marginadas".

"Tantos rostros nos interpelan y nos llaman a compartir las alegrías y los sufrimientos de nuestro pueblo, respondiendo con la cercanía y las obras que exige el Evangelio ante las situaciones que reclaman nuestra ayuda", señaló el papa a los prelados argentinos.

Por ello también insistió en que la Iglesia argentina tiene que sostener "las iniciativas que benefician a las personas confiadas a su cuidado pastoral".

"Alégrense por cuanto favorece la vida de su pueblo: el trabajo honrado, la atención a los más necesitados y las instituciones que sirven con responsabilidad al bien común", añadió.

Así como también pidió que acompañen "a quienes, desde la Iglesia o la sociedad civil, trabajan por el desarrollo integral de cada persona".

Mañana martes el papa viajará hasta Córdoba, a 700 kilómetros al norte de Buenos Aires, para otra misa que se espera multitudinaria.

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