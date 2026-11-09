El petróleo de Texas baja un 4,4 % mientras continúan las negociaciones entre EEUU e Irán

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de diciembre, los de referencia en Estados Unidos, restaron 3,98 dólares con respecto al cierre anterior.

Trump declaró el domingo a la cadena CNN que es "muy improbable" que reanude los ataques a gran escala contra Irán siempre que haya avances en las negociaciones sobre el programa nuclear de la República Islámica y la reapertura del estrecho de Ormuz.

El mandatario se reunió hoy con el primer ministro y titular de Exteriores de Catar, Mohamed bin Abdulrahmán Al Thani, mediador entre Estados Unidos e Irán, en un encuentro en el Despacho Oval cerrado a la prensa.

Según informó el domingo el medio Axios, citando a fuentes diplomáticas, el líder republicano está dispuesto a darle una oportunidad a los esfuerzos diplomáticos, pero no está claro cuánto tiempo tolerará y el Ejército de Estados Unidos está listo para más ataques.

Ole Hansen, analista de la firma Saxo Bank, apunta en una nota recogida por CNBC que el petróleo "sigue cotizando a la baja debido a las esperanzas de un acuerdo de paz entre EE.UU. e Irán, más que a señales concretas de progreso", un factor bajista que se ha visto apoyado por las últimas declaraciones de Trump.

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La posibilidad de avances en las negociaciones ha eclipsado otras noticias sobre el conflicto en Oriente Medio, como el reciente ataque de los rebeldes hutíes del Yemen contra el edificio de la petrolera saudí Aramco.

Una fuente del Ministerio de Energía saudí aseguró que el ataque "provocó daños materiales limitados" y no víctimas, sin precisar el tipo de proyectil con el que fue atacado el edificio, si bien un portavoz militar saudí informó horas antes de la interceptación de varios misiles balísticos lanzados contra Riad y otras ciudades del reino árabe.

Además, las autoridades iraníes informaron hoy de ataques estadounidenses contra varios puntos de la isla de Qeshm, en Ormuz, perpetrados anoche sin causar daños en zonas residenciales ni en infraestructuras vitales, en la tercera ronda de bombardeos contra la isla desde el lunes pasado.