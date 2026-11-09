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Mundo
09 de noviembre de 2026 - 16:30

Empresarios mexicanos buscarán en Washington certidumbre ante revisión del T-MEC

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Ciudad de México, 9 nov (EFE).- El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) mexicano buscará fortalecer la integración productiva de Norteamérica y promover certidumbre ante la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) durante una visita a Washington que incluirá su participación en la cumbre empresarial B20, informó este lunes el organismo.

Por EFE
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Una delegación de 35 representantes del sector privado mexicano, encabezada por el presidente del CCE, José Medina Mora, participará en el encuentro y mantendrá reuniones paralelas con contrapartes empresariales y autoridades estadounidenses, así como con la Embajada de México en Estados Unidos.

Estos contactos buscarán promover condiciones de certidumbre para el comercio y la inversión, particularmente ante la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), según un comunicado compartido por la cúpula empresarial que representa el 80 % del producto interno bruto (PIB) del país.

La cumbre B20, organizada este año por la Cámara de Comercio de Estados Unidos bajo el lema “Acelerando el Crecimiento Económico”, centrará sus trabajos en cuatro ejes: crecimiento económico, comercio, energía e innovación.

El foro constituye el principal mecanismo de diálogo del sector privado ante el G20 y, para los empresarios mexicanos, representa una plataforma para ampliar la colaboración con otras economías y promover inversiones.

El organismo también detalló que su presidente Medina Mora participará en el panel “Comercio: mercados globales en transformación”, junto con líderes empresariales de Canadá, Arabia Saudí e Indonesia, para abordar los nuevos corredores comerciales y la integración de las cadenas internacionales de suministro.

Según la nota, su intervención destacará las ventajas competitivas de México, la colaboración entre Gobierno y empresas y la importancia de atraer inversiones que generen mayor valor agregado.

El CCE señaló que la meta empresarial va más allá de captar capitales y comprende “impulsar la transferencia de tecnología, fortalecer a los proveedores locales y aumentar el contenido regional”.

Las negociaciones con EEUU han cobrado intensidad durante 2026, en paralelo a la revisión del T-MEC y a los contactos bilaterales para evitar un mayor deterioro comercial.

Desde marzo, México y Estados Unidos abrieron rondas de diálogo sobre reglas de origen, cadenas de suministro, agricultura y sectores industriales estratégicos, con la intención de preservar la integración regional en medio de nuevas presiones arancelarias y de la competencia con Asia.

El proceso entró en una fase más delicada después de que Estados Unidos rechazara el 1 de julio prorrogar el acuerdo por otros 16 años y optara por revisiones anuales, una decisión que elevó la incertidumbre sobre el futuro del tratado.

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