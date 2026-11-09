ABC
9 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Crimen y Castigo
ABC TV de 18:00:00 a 18:59:00
Ver ABC TV
Noticiero Cardinal
ABC Cardinal AM de 18:00 a 18:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Crimen y Castigo
ABC TV de 18:00:00 a 18:59:00
Ver ABC TV
27º
Ahora
ver más
27º
Ahora
HOY
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
31º
undefined 2026-11-11
Min
19º
Máx
25º
undefined 2026-11-12
Min
18º
Máx
33º
undefined 2026-11-13
Min
22º
Máx
36º
undefined 2026-11-14
Min
23º
Máx
34º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.980
Venta
6.460
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Mundo
09 de noviembre de 2026 - 18:50

Exigen al Gobierno de Nicaragua una respuesta de emergencia ante un brote de chikunguña

Imagen sin descripción

San José, 9 nov (EFE).- Ruta del Cambio, una organización política nicaragüense en el exilio, exigió este lunes al Gobierno de Nicaragua una respuesta de emergencia ante el brote de chikunguña, que ha afectado a 5.342 personas desde mediados de mayo pasado.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

"Exigimos que el Ministerio de Salud decrete y ponga en marcha de inmediato un plan de emergencia ante el brote de chikunguña en Nicaragua", expresó -en una declaración- este movimiento político, liderado por el dirigente opositor desnacionalizado y excarcelado Félix Maradiaga.

El grupo opositor rechazó "categóricamente la respuesta insuficiente de la dictadura sandinista ante una crisis cuya magnitud muestran sus propias cifras: al menos 5.001 diagnósticos entre mediados de mayo y el 31 de octubre, 330 de ellos en la última semana de octubre".

En la semana que culminó el 7 de noviembre, el chikunguña presentó un aumento de once enfermos en comparación con la semana anterior, al alcanzar un total de 341 personas diagnosticadas, para sumar 5.342 casos desde mediados de mayo, indicó el Ministerio de Salud nicaragüense en un informe divulgado este lunes.

Las autoridades sanitarias reportaron entre el 17 y el 23 de mayo los primeros doce casos contagiados por chikunguña, una enfermedad viral que transmite un mosquito infectado.

"Desde distintas comunidades del país hemos recibido reportes de personas en estado crítico y de centros de salud que carecen de medicamentos básicos", denunció Ruta del Cambio.

"También hemos recibido testimonios sobre fallecimientos sucesivos que las familias atribuyen a la enfermedad y que no han sido reportados por las autoridades", agregó la organización.

De momento, el Ministerio de Salud de Nicaragua no ha informado de muertes por chikunguña ni emitido ninguna alerta sanitaria, aunque ha intensificado las jornadas de limpieza para prevenir más casos.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
¿Detonarán la bóveda o llevarán a Santi Peña para abrirla? Las opciones de la Fiscalía
Ver más
02
Nacionales
Ueno Casa de Bolsa: intentan eliminar documentos relacionados a Santiago Peña
Ver más
03
Policiales
Video: buscan abrir bóveda de la mansión de Santi Peña en San Bernardino
Ver más
04
Economía
¿Quien es Jorge Schreiner? El propuesto por Pedro Alliana para presidir el Banco Central del Paraguay
Ver más
05
Política
Santiago Peña en el Regimiento Escolta: visitas, comunicaciones y esparcimiento
Ver más

Te puede interesar