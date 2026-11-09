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Mundo
09 de noviembre de 2026 - 16:55

Exigen respuestas a ICE tras detención de niño haitiano de 8 años en San Diego, California

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Los Ángeles (EE.UU), 9 nov (EFE).- El Distrito Escolar de San Diego y líderes de la región del sur de California exigieron respuestas al Gobierno del presidente estadounidense. Donald Trump, después de que las autoridades federales tomaran bajo su custodia a un niño haitiano de 8 años, durante una cita de control migratorio el miércoles pasado.

Por EFE
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El menor cursa tercer grado en la escuela primaria Fay en City Heights, un barrio del condado de San Diego, donde vivía con su tío, después de que su padre fuera deportado el año pasado.

Estaba amparado por el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), pero lo perdió el 27 de julio, cuando terminó esa protección para los haitianos tras un fallo del Tribunal Supremo que avaló su eliminación por parte del Gobierno de Trump.

Según las autoridades escolares, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) envió una citación a nombre del niño para que se presentara a una cita de control el miércoles pasado.

El tío llevó al niño a la cita y una vez allí, un agente del ICE utilizó una ley de Trata de Personas de 2008 como fundamento para poner al menor bajo custodia del gobierno federal.

“Esto dejó al tío sumido en la angustia y al niño de ocho años sin el apoyo de su familia, su comunidad y su escuela”, dijo el distrito en una carta enviada al secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) Markwayne Mullin.

El menor fue trasladado a una instalación federal gestionada por la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR, por sus siglas en inglés).

ICE indicó que el tío no pudo establecer la tutela legal conforme a la ley federal, por lo que el menor fue retirado y puesto bajo el cuidado de la ORR, según un comunicado citado por ABC.

Las autoridades escolares subrayaron que, mientras espera el proceso de reunificación familiar, el niño soporta el costo emocional de la separación familiar, la interrupción de su educación y la pérdida de la estabilidad en su rutina diaria.

“Los niños no deberían perder el acceso a la educación simplemente debido a las circunstancias que los rodean”, indicaron los líderes escolares y comunitarios, que exigieron al DHS modificar las políticas y procedimientos que afectan a los menores en edad escolar que quedan bajo custodia o son reubicados por el gobierno.

“Como mínimo, se debe prestar mayor atención a la continuidad educativa de estos estudiantes”.

Wister Gaetan, cofundador de la organización Haitian Bridge Alliance dijo a la televisora, que la deportación del padre del menor ocurrió cuando este entró accidentalmente en territorio mexicano.

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