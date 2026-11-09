Expresidente Juan Manuel Santos recibirá Premio Justicia y Prensa en República Dominicana

Santos, también Premio Nobel de la Paz de 2016, recibirá la distinción durante la tercera edición del Concurso de Comunicación Judicial, informó este lunes el Poder Judicial en un comunicado.

El premio "reconoce la trayectoria y liderazgo de Santos en el fortalecimiento democrático institucional y gobernanza de Colombia", señaló la información, que destaca además "su capacidad para construir consensos, promover el diálogo para resolver conflictos, consolidar el Estado de Derecho y construir una paz verdadera".

Asimismo, subraya que durante su Gobierno, Santos lideró las negociaciones de paz que llevaron al acuerdo que puso fin a más de cinco décadas de conflicto armado con la antigua guerrilla de las FARC.

Justamente este mes se cumplirán diez años de la firma definitiva del acuerdo de paz con las FARC, que tuvo lugar el 24 de noviembre de 2016 en el Teatro Colón de Bogotá, luego de que el texto original, suscrito el 26 de septiembre del mismo año en Cartagena de Indias, fuera rechazado por estrecho margen en un plebiscito una semana después, lo que obligó a su revisión.

El premio otorgado a Santos hace parte de la Cátedra de Comunicación y Justicia Dr. Adriano Miguel Tejada, una iniciativa académica concebida para honrar a personalidades que realizan "aportes extraordinarios" a la transparencia, la libertad de expresión y la difusión responsable de los temas judiciales, fortaleciendo la comunicación como un pilar para una justicia abierta y cercana a la ciudadanía.

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La distinción a Santos fue aprobada por unanimidad por el jurado, presidido por el periodista español Juan Luis Cebrián, miembro de la Real Academia Española (RAE) y presidente internacional de la cátedra.

El expresidente combinó la actividad política con el ejercicio del periodismo y fue subdirector del diario bogotano El Tiempo entre 1983 y 1991.

"Santos se ha consolidado como un firme defensor de la libertad de prensa y del ejercicio responsable del periodismo", agregó la información.