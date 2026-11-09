ABC
9 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
Periodísticamente
ABC Cardinal AM de 14:00 a 15:59
Escuchar ABC AM
A de la Tarde
ABC FM 12:00 a 14:59
Escuchar ABC FM
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
27º
Ahora
ver más
27º
Ahora
HOY
Min
12º
Máx
27º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
31º
undefined 2026-11-11
Min
19º
Máx
25º
undefined 2026-11-12
Min
19º
Máx
33º
undefined 2026-11-13
Min
22º
Máx
36º
undefined 2026-11-14
Min
23º
Máx
34º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.980
Venta
6.460
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Mundo
09 de noviembre de 2026 - 13:25

Expresidente Juan Manuel Santos recibirá Premio Justicia y Prensa en República Dominicana

Imagen sin descripción

Santo Domingo, 9 nov (EFE).- El expresidente colombiano Juan Manuel Santos (2010-2018) recibirá el próximo jueves en Santo Domingo el Premio Internacional Justicia y Prensa, que otorga el Poder Judicial de República Dominicana, informó este lunes esa institución.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Santos, también Premio Nobel de la Paz de 2016, recibirá la distinción durante la tercera edición del Concurso de Comunicación Judicial, informó este lunes el Poder Judicial en un comunicado.

El premio "reconoce la trayectoria y liderazgo de Santos en el fortalecimiento democrático institucional y gobernanza de Colombia", señaló la información, que destaca además "su capacidad para construir consensos, promover el diálogo para resolver conflictos, consolidar el Estado de Derecho y construir una paz verdadera".

Asimismo, subraya que durante su Gobierno, Santos lideró las negociaciones de paz que llevaron al acuerdo que puso fin a más de cinco décadas de conflicto armado con la antigua guerrilla de las FARC.

Justamente este mes se cumplirán diez años de la firma definitiva del acuerdo de paz con las FARC, que tuvo lugar el 24 de noviembre de 2016 en el Teatro Colón de Bogotá, luego de que el texto original, suscrito el 26 de septiembre del mismo año en Cartagena de Indias, fuera rechazado por estrecho margen en un plebiscito una semana después, lo que obligó a su revisión.

El premio otorgado a Santos hace parte de la Cátedra de Comunicación y Justicia Dr. Adriano Miguel Tejada, una iniciativa académica concebida para honrar a personalidades que realizan "aportes extraordinarios" a la transparencia, la libertad de expresión y la difusión responsable de los temas judiciales, fortaleciendo la comunicación como un pilar para una justicia abierta y cercana a la ciudadanía.

La distinción a Santos fue aprobada por unanimidad por el jurado, presidido por el periodista español Juan Luis Cebrián, miembro de la Real Academia Española (RAE) y presidente internacional de la cátedra.

El expresidente combinó la actividad política con el ejercicio del periodismo y fue subdirector del diario bogotano El Tiempo entre 1983 y 1991.

"Santos se ha consolidado como un firme defensor de la libertad de prensa y del ejercicio responsable del periodismo", agregó la información.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
¿Detonarán la bóveda o llevarán a Santi Peña para abrirla? Las opciones de la Fiscalía
Ver más
02
Policiales
Video: buscan abrir bóveda de la mansión de Santi Peña en San Bernardino
Ver más
03
Nacionales
Tras el caso de la mansión de Peña, pedirán informes a la Municipalidad de San Bernardino
Ver más
04
Economía
¿Quien es Jorge Schreiner? El propuesto por Pedro Alliana para presidir el Banco Central del Paraguay
Ver más
05
Economía
Alliana propone a Jorge Schreiner para presidir el Banco Central del Paraguay
Ver más

Te puede interesar