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Mundo
09 de noviembre de 2026 - 14:20

Feria del libro en Puerto Rico tendrá invitados hispanoamericanos y de la diáspora boricua

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San Juan, 9 nov (EFE).- Unos 35 autores puertorriqueños y más de quince invitados de España, Colombia, México, Perú, Chile, comunidades indígenas y de la diáspora boricua en EE.UU. participarán en la II Feria Intercultural del Libro de Río Piedras (FIL RÍO 2026), en San Juan, anunciaron este lunes los organizadores.

Por EFE
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Esta segunda edición del FIL RÍO se celebrará del 16 al 19 de noviembre próximos en el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPRRP) y en el casco urbano riopedrense, donde convegerán académicos, artistas, editoriales, libreros y comunidades locales e internacionales.

La feria contará con la participación de más de treinta librerías y editoriales independientes e incluirá presentaciones de libros, conversatorios, talleres, cine, exposiciones y actividades artísticas.

La jornada se inaugurará con la conferencia 'De la inmortalidad y otros mitos literarios', a cargo de la escritora puertorriqueña Ana Lydia Vega, en el Centro Universitario de la UPRRP.

La programación continuará con las presentaciones artísticas de los grupos de Agua, Sol y Sereno, que rendirá homenaje al legendario compositor Tite Curet Alonso, y Plena Pal Pueblo.

Entre las novedades del evento figura el 'Pabellón Ecológico', un espacio que integrará ciencia, literatura, educación y acción comunitaria mediante exhibiciones, talleres y experiencias interactivas dirigidas a promover la sostenibilidad y la conciencia ambiental.

Como parte de sus iniciativas, la FIL RÍO 2026 presentará la campaña 'Los rostros de la UPR son los rostros de los primeros', dirigida a recaudar fondos para fortalecer las becas de estudiantes universitarios de primera generación.

Las actividades se llevarán a cabo en el Centro Universitario, la Biblioteca José M. Lázaro, la Facultad de Educación y distintos espacios del casco urbano de Río Piedras, en busca de propiciar un intercambio entre la comunidad universitaria y su entorno.

Esta edición será dedicada a la memoria de Juan Antonio Torres Martínez, profesor de la Facultad de Estudios Generales, quien dedicó casi cuarenta años de servicio a la UPR, y del estudiante Elvis Ríos Resto, de la Facultad de Humanidades de la UPRRP, quien falleció en julio pasado a sus 22 años.

Torres Martínez se integró en 1985 al Departamento de Español de la Facultad de Estudios Generales, donde ejerció la docencia y fue director entre 2017 y 2019, además de participar en diversos comités y proyectos de la Facultad.

La trayectoria del docente Torres Martínez se distinguió también por su incansable labor como promotor de la literatura y la cultura puertorriqueña, organizó encuentros literarios y actividades culturales que acercaron a la comunidad universitaria a reconocidos escritores e intelectuales, señalaron los organizadores.

Así mismo, el profesor Torres Martínez colaboró en proyectos editoriales junto a destacadas escritoras puertorriqueñas como Olga Nolla y Rosario Ferré.

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