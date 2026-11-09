Fiscalía paraguaya busca detectar posibles bienes de Peña en el extranjero por caso Ueno

El jefe de la Unidad Especializada de Asuntos Internacionales, Extradición y Asistencia Externa, Manuel Doldan, dijo que este despacho ha estado en contacto con sus pares de Argentina, Estados Unidos y Luxemburgo para ubicar los bienes en estas naciones de "todas las personas físicas y jurídicas" involucradas en la investigación a Ueno bank, entre ellas Peña y otras 26 personas.

"No podemos entrar en detalles sobre personas específicas o jurídicas, pero sepan que (son objeto) todas aquellas que estén vinculadas, de manera directa o indirecta, con la posibilidad de bienes en el extranjero", agregó durante una conferencia de prensa.

El fiscal explicó que la intención de esta acción es "determinar exhortos o cartas probatorias" con el fin último de incorporar los posibles bienes como "pruebas" y lograr "el aseguramiento con fines de decomiso".

Paraguay quedó sumido en una crisis después de que el Banco Central del Paraguay (BCP) comunicara, el martes pasado, el comienzo de un proceso de resolución de Ueno bank, una entidad privada que percibió millonarios recursos estatales durante la Administración de Peña.

Peña permanece bajo detención preventiva tras haber sido imputado por presunta lesión de confianza, como instigador, y por administración en provecho propio, en calidad de autor, dentro de la investigación por la caída de Ueno, que golpeó a unos 2,9 millones de clientes en este país de 6,1 millones de habitantes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según la acusación de Fiscalía, Ueno bank habría otorgado a Peña en mayo de 2024 "dos préstamos simultáneos" por unos 577.192 dólares (al cambio actual) destinados "a financiar la construcción de su vivienda en San Bernardino".

Este préstamo, agrega el documento, debía pagarlos con cuotas mensuales de unos 38.880 dólares, "equivalentes a seis veces su remuneración presidencial".