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Mundo
09 de noviembre de 2026 - 14:55

Florida hundirá el jueves icónico buque para crear el mayor arrecife artificial del mundo

Imagen sin descripción

Miami (EE.UU.), 9 nov (EFE).- Las autoridades de Florida hundirán este jueves en el golfo de México el histórico transatlántico SS United States, con más de trescientos metros de eslora y que en su época fue el más rápido de su clase, para crear el arrecife artificial "más grande del mundo".

Por EFE
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El barco, que fue remolcado desde Filadelfia hasta Alabama en marzo de 2025 para acondicionarlo antes de su conversión en un arrecife artificial, será trasladado este lunes a Florida como paso previo a su hundimiento.

La maniobra tendrá lugar a unos cuarenta kilómetros al suroeste de la localidad de Destin, ubicada en el extremo noroccidental de Florida, según la organización SS United States Conservancy, que preserva y difunde el legado del mayor transatlántico construido en Estados Unidos.

Alex Fogg, jefe de Recursos Naturales del condado de Okaloosa, quien encabeza la iniciativa, explicó -en declaraciones a la cadena pública NPR- que el hundimiento tendrá ventajas medioambientales y económicas, puesto que el arrecife atraerá una gran biodiversidad, así como a numerosos buceadores interesados en visitar el pecio.

Fogg también indicó que no existía financiación ni un plan viable para restaurar al transatlántico y devolverlo al servicio, y que darle una segunda vida como arrecife era la mejor alternativa.

Para ello, los técnicos han limpiado los más de cien tanques de combustible del barco y han despejado las cubiertas.

El jueves, el barco será remolcado hasta el punto destinado para su hundimiento, donde se abrirán sus escotillas para que se pose sobre el lecho marino.

El plan, no obstante, podría retrasarse en caso de que prospere una demanda presentada por grupos conservacionistas, que advierten de que hundir el buque podría generar riesgos medioambientales.

Construido a principios de los años cincuenta del siglo XX, el SS United States operó una línea regular transatlántica que unía Estados Unidos con varios de los principales puertos europeos hasta su retirada comercial a finales de los años sesenta, debido al auge de la aviación comercial.

Otro propósito, que nunca llegó a materializarse, fue su posible uso como buque de transporte de tropas en caso de conflicto militar, en el contexto de la Guerra Fría.

Desde 2024, el barco pertenece al condado de Okaloosa, que lo compró a la organización SS United States Conservancy.

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