ABC
9 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
Periodísticamente
ABC Cardinal AM de 14:00 a 15:59
Escuchar ABC AM
A de la Tarde
ABC FM 12:00 a 14:59
Escuchar ABC FM
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
27º
Ahora
ver más
27º
Ahora
HOY
Min
12º
Máx
27º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
31º
undefined 2026-11-11
Min
19º
Máx
25º
undefined 2026-11-12
Min
19º
Máx
33º
undefined 2026-11-13
Min
22º
Máx
36º
undefined 2026-11-14
Min
23º
Máx
34º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.980
Venta
6.460
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Mundo
09 de noviembre de 2026 - 14:20

Fráncfort sube un 1,73 % tras las ganancias en Wall Street y la caída del petróleo

Imagen sin descripción

Fráncfort (Alemania), 9 nov (EFE).- La Bolsa de Fráncfort subió este lunes un 1,73 % tras las ganancias de Wall Street después de que se tranquilizara la situación en las compañías tecnológicas vinculadas a la IA y bajara el precio del petróleo .

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El DAX 40, el índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort, ganó al cierre un 1,73 %, hasta 26.267,19 puntos.

El precio del barril de brent para entrega en enero cayó este lunes un 4,7 % y se situó por debajo de los 94 dólares después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, dijera que no quiere intensificar el conflicto con Irán.

Suben de nuevo en bolsa las empresas del sector tecnológico, la banca y las materias primas.

El fabricante de chips Infineon avanzó un 6,3 %, hasta 48,63 euros, y la empresa de tecnología de la energía Siemens Energy, matriz de Gamesa, ganó un 5,1 %, hasta 124,10 euros.

Commerzbank subió un 3,9 %, hasta 39,70 euros, después de que el banco italiano UniCredit dijera que tiene previsto asumir el control de Commerzbank a principios de 2027 y convocar posteriormente una junta extraordinaria de accionistas.

UniCredit comunicó este lunes en Milán que espera que las autorizaciones aún pendientes estén disponibles para finales de noviembre.

La empresa de tecnología sanitaria Siemens Healthineers perdió un 3,4 %, hasta 43,16 euros, y la de servicios de diálisis Fresenius Medical Care cayó un 3 %, hasta 40,97 euros.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
¿Detonarán la bóveda o llevarán a Santi Peña para abrirla? Las opciones de la Fiscalía
Ver más
02
Policiales
Video: buscan abrir bóveda de la mansión de Santi Peña en San Bernardino
Ver más
03
Nacionales
Tras el caso de la mansión de Peña, pedirán informes a la Municipalidad de San Bernardino
Ver más
04
Economía
¿Quien es Jorge Schreiner? El propuesto por Pedro Alliana para presidir el Banco Central del Paraguay
Ver más
05
Economía
Alliana propone a Jorge Schreiner para presidir el Banco Central del Paraguay
Ver más

Te puede interesar