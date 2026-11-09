Fráncfort sube un 1,73 % tras las ganancias en Wall Street y la caída del petróleo

El DAX 40, el índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort, ganó al cierre un 1,73 %, hasta 26.267,19 puntos.

El precio del barril de brent para entrega en enero cayó este lunes un 4,7 % y se situó por debajo de los 94 dólares después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, dijera que no quiere intensificar el conflicto con Irán.

Suben de nuevo en bolsa las empresas del sector tecnológico, la banca y las materias primas.

El fabricante de chips Infineon avanzó un 6,3 %, hasta 48,63 euros, y la empresa de tecnología de la energía Siemens Energy, matriz de Gamesa, ganó un 5,1 %, hasta 124,10 euros.

Commerzbank subió un 3,9 %, hasta 39,70 euros, después de que el banco italiano UniCredit dijera que tiene previsto asumir el control de Commerzbank a principios de 2027 y convocar posteriormente una junta extraordinaria de accionistas.

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UniCredit comunicó este lunes en Milán que espera que las autorizaciones aún pendientes estén disponibles para finales de noviembre.

La empresa de tecnología sanitaria Siemens Healthineers perdió un 3,4 %, hasta 43,16 euros, y la de servicios de diálisis Fresenius Medical Care cayó un 3 %, hasta 40,97 euros.